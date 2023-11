L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 15 novembre annunciano che Demir cadrà in una trappola. Umit, infatti, troverà il modo per attirarlo a casa sua, dove Fikret sarà pronto a scattare delle foto compromettenti. La dottoressa sarà sempre più ossessionata da Yaman e non si fermerà davanti a nulla pur di distruggere il suo matrimonio, convinta di poter ritornare insieme a lui.

Demir chiuderà per sempre con Umit dopo l'inganno del braccialetto

Le anticipazioni raccontano che il ritrovamento del braccialetto di Umit da parte di Gaffur farà infuriare Demir.

L'uomo capirà benissimo che Umit sta agendo per farlo litigare con sua moglie e si recherà da lei per chiudere una volta per tutte la loro relazione. Yaman si scuserà con la dottoressa per averla illusa con le sue promesse e ammetterà tutte le sue responsabilità ma Umit sembrerà non capire. La donna continuerà a ripetergli che lo ama e a chiedergli di tornare con lei, nonostante la chiarezza di Demir. Quando Umit inizierà a dirgli che Zuleyha non lo ama, Yaman perderà la pazienza e la minaccerà intimandole di stare lontana dalla sua famiglia, ribadendo che non staranno mai insieme.

Spoiler Terra amara: la telefonata di Umit metterà in allarme Demir

Nella puntata di mercoledì 15 novembre Umit, dopo il rifiuto di Demir, sarà ancora più spietata.

D'accordo con Fikret la donna telefonerà a villa Yaman in piena notte, annunciando al suo ex amante che l'avrebbe fatta finita: "Non ha più senso vivere senza di te". A queste parole Demir si precipiterà a casa di Umit e la troverà priva di sensi sul letto. Yaman proverà a rianimarla e la prenderà in braccio per portarla in ospedale.

La dottoressa si riprenderà subito e chiederà più volte a Demir di restare con lei ma lui le risponderà di no. Umit insisterà talmente tanto che alla fine Yaman accetterà di sdraiarsi accanto a lei, per paura che la donna possa fare qualche sciocchezza.

Fikret e la sua complice metteranno in atto un nuovo piano contro Demir

Demir temerà che Umit possa togliersi la vita e le starà vicino.

Yaman non immaginerà nemmeno di essere caduto in una trappola architettata dalla dottoressa e dal suo complice. Fikret, infatti, sarà nascosto in casa e lo fotograferà insieme a Umit. A causa di quegli scatti il suo matrimonio con Zuleyha potrebbe finire per sempre. La dottoressa sarà sempre più spietata con Demir e sua moglie e non avrà nessuna voglia di farsi da parte, nonostante i ripetuti rifiuti da parte dell'uomo che ama.