In una recente intervista Greta Rossetti, la fidanzata di Mirko Brunetti, ha criticato duramente le concorrenti del Grande Fratello ma anche Perla Vatiero, ex del suo compagno, che sta partecipando al reality. Di Perla ha detto che dovrebbe farsi una vita sua, e ha definito le altre gieffine delle "assatanate", sempre pronte a ronzare intorno al suo fidanzato.

Rossetti spara a zero sulle gieffine: 'Lì dentro sono assatanate'

Greta Rossetti, attuale fidanzata del gieffino Mirko Brunetti, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato delle dinamiche del Grande Fratello e di Perla Vatiero, ex del suo fidanzato Mirko.

In particolare Greta ha attaccato alcune donne della casa, i cui comportamenti pare l'abbiano infastidita, soprattutto quando "ronzano" intorno al suo fidanzato. A tal proposito, Greta ha dichiarato di essere contenta che Mirko piaccia alle donne della casa, ma ha anche aggiunto: "Lì dentro sono assatanate, non vedono un maschio da due mesi". In particolare se l'è presa con Angelica che, secondo lei, ha giocato con Mirko solo perché era finita in nomination.

Greta ne ha anche per la rivale Perla: 'Deve farsi una vita sua'

Come già anticipato da Alfonso Signorini, molto presto Perla Vatiero entrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Greta Rossetti al momento, sembra voler mantenere la calma ma di certo l'ingresso dell'ex fidanzata di Mirko non le farà piacere.

Tornando a parlare del triangolo amoroso che la vede protagonista insieme a Mirko e Perla, Greta ha voluto ricordare che lei non ha portato via il fidanzato a nessuno::Perla e Mirko a Temptation Island erano già in crisi ed è solo per questo che lei si è avvicinata a lui, per poi innamorarsene. Tra le due donne sin da subito sono volati insulti via social.

Ora è il turno di Greta replicare alla rivale: 'Per me Perla vuole solo farmi arrabbiare" ha dichiarato, per poi aggiungere: 'Deve farsi una vita sua'.

Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del Grande Fratello

In sostanza, Greta ritiene che Perla debba andare avanti con la propria vita e lasciar perdere Mirko, con cui la storia si e conclusa quattro mesi e mezzo fa.

Rossetti però non tiene conto del fatto che Mirko e Perla sono stati fidanzati per cinque anni e il sentimento non possa essere cancellato con un colpo di spugna. C'è ancora grande affetto tra i due ex fidanzati come dimostrato nel confronto avvenuto nella scorsa diretta del Grande Fratello.

L'ex di Mirko entrerà a breve nella casa di Cinecittà come concorrente. Doveva entrare nella diretta di lunedì 13 novembre, ma il tutto è saltato a causa della sua positività al Covid. Appena Perla risulterà negativa, varcherà la porta rossa e ritroverà l'ex Mirko.