Nelle nuove puntate della soap La Promessa Jana verrà messa in allerta da Ramona, la sua ex balia che ritroverà dopo tanti anni, preoccupata dalla possibilità che venga uccisa alla villa.

Ramona porta con sé il segreto del passato di Dolores ed è certa che, qualora venisse alla luce, ci saranno terribili conseguenze. Proprio per questo motivo, implorerà Jana di lasciare immediatamente Lujan e scappare insieme a lei.

Nel frattempo, Pia entrerà in travaglio e il parto non sarà affatto semplice: sia lei che il suo bambino saranno in pericolo di vita.

La Promessa trame nuove puntate: Jana messa in allerta da Ramona

Le anticipazioni raccontano che nelle prossime puntate La Promessa verrà a galla il segreto del passato di Jana ma non senza conseguenze.

La donna che è custode di tutta la verità è Ramona, l'ex balia che curò lei e Curro dopo la fuga di Dolores dalla tenuta, dove lavorava come cameriera.

Jana continuerà a tempestare di domande Ramona, decisa a capire che cosa sia successo a sua madre. L'anziana donna le darà un ultimatum: o lascerà Luján con lei oppure succederà qualcosa di terribile: ''Se ti scoprono ti uccideranno''.

Jana decisa a far parlare Ramona

Le anticipazioni La Promessa vedranno Jana continuare a cercare di convincere Ramona a raccontarle del suo passato che non riesce a ricordare.

Nonostante i ripetuti tentativi, Ramona sarà irremovibile nel suo "no" e presserà Jana affinché se ne vada dalla villa per sempre, certa che se la verità su Dolores venisse a galla, verrà uccisa.

Intanto Pia entrerà in travaglio e Abel cercherà aiuto in Jana, constatando le precarie condizioni di salute nella quale versano sia lei che il bambino.

Pia e il suo bambino sono in pericolo di vita

Jana e Abel si metteranno subito al lavoro per assistere Pia nel suo difficile travaglio, che sta durando da molte ore. Le complicazioni si moltiplicheranno, mettendo a rischio la vita di entrambi.

Pia sarà molto coraggiosa e sopporterà il dolore, riuscendo a partorire. Il bimbo nascerà sano e forte, a dispetto di ogni previsione.

Al contrario, Pia sarà priva di forze e la sua vita sarà appesa a un filo.

Jana pensa alle parole di Ramona e al segreto di Dolores

Abel e Jana si sforzeranno di salvare la povera Pía, che è arrivata al parto in quelle condizioni per colpa di Gregorio, che l'ha avvelenata giorno dopo giorno somministrandole la cicuta, per poi essere scoperto.

Jana dovrà dunque mettere da parte, almeno per il momento, la questione che riguarda il suo passato ma non smetterà di pensare all'avvertimento di Ramona: chi è che la vorrebbe morta se la verità su Dolores verrà alla luce? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.