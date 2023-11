L'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello ha innescato nuove dinamiche. La giovane è entrata come ex di Mirko Brunetti, ma ha già dichiarato di voler fare un percorso in solitaria. Tra coloro che sono rimasti colpiti dall'aspetto della nuova concorrente c'è anche Vittorio Menozzi: il 23enne ha confidato a Massimiliano Varrese che vorrebbe approfondire la conoscenza ma ha paura che Mirko ci rimanga male.

Le dichiarazioni di Vittorio

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Massimiliano Varrese, Vittorio Menozzi ha rivelato che vorrebbe approfondire la conoscenza con Perla Vatiero.

Tuttavia il 23enne ha ammesso di essere frenato per via della presenza di Mirko Brunetti.

Secondo Varrese comunque non si tratterebbe di una mancanza di rispetto, perché Brunetti non è più impegnato con Perla e ha intrapreso una nuova relazione con Greta Rossetti. Poi Menozzi ha affermato: "È la ex di una persona che conosco da un mese, ma non voglio sentirmi in colpa per queste cose".

Peraltro nei giorni scorsi Perla Vatiero in un'intervista al settimanale Chi, prima di entrare al GF, ha rivelato di trovare interessante proprio Vittorio Menozzi per via della sua timidezza. Anche se lui non può saperlo, visto che si trova da circa due mesi dentro alla casa di Cinecittà.

Perla Vatiero ha già fatto colpo su vari concorrenti

In realtà, Vittorio Menozzi non sembra essere l'unico a essere rimasto colpito dalla nuova concorrente Perla. Poco dopo il suo ingresso, ad esempio, Giuseppe Garibaldi ha rivelato l'intenzione di volerla corteggiare, anche se è consapevole che a Mirko Brunetti potrebbe dare fastidio.

Ciro Petrone invece ha sostenuto di aver visto Perla più volte guardare Massimiliano Varrese: quest'ultimo ha confidato di aver notato qualcosa anche lui ma preferisce evitare di commentare per non finire al centro di eventuali discussioni.

La situazione tra Mirko e Perla

In estate Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno partecipato a Temptation Island.

A scrivere al docu-reality di Canale 5 era stata Perla, spiegando che il suo fidanzato da qualche tempo era diventato apatico e non riuscivano quasi più ad avere un contatto fisico. Al momento di lasciare il programma i due avevano poi deciso di uscire separatamente.

Successivamente Mirko ha intrapreso una relazione con Greta Rossetti, mentre Perla ha frequentato per poco tempo un altro uomo, Igor.

Intanto nelle scorse ore Mirko Brunetti, parlando con alcuni coinquilini, ha ammesso che la presenza nella casa del GF della sua ex in casa non gli è indifferente.