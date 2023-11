Secondo quanto rivelerà Abdülkadir durante le prossime puntate di Terra Amara Demir non sarebbe dovuto morire dopo l'assalto a casa sua.

L'uomo arriverà in città per vendicarsi di alcuni sgarri che Demir ha fatto in passato nei confronti del suo amico Hakan, per questo organizzerà l'assalto a Villa Yaman: un pretesto per rapire Demir e usarlo per il suo piano di vendetta. Uno dei suoi uomini però durante il sequestro lo ucciderà per sbaglio e Abdülkadir si ritroverà a dover nascondere il suo corpo.

Demir sparisce dopo l'assalto a Villa Yaman

Demir sparirà durante il finale della terza stagione di Terra amara.

Alcuni uomini armati faranno irruzione nella sua villa causando il caos. Alcuni rimarranno gravemente feriti come Üzüm, che finirà in condizioni disperate in ospedale. Di Demir, invece, non ci sarà la benché minima traccia e Züleyha sarà disperata. Lo cercherà in lungo e in largo, ma non ci saranno notizie confortanti in merito.

L'unica certezza sarà che l'assalto è stato organizzato da Abdülkadir, un nuovo personaggio che insieme a Hakan arriverà a Çukurova proprio per vendicarsi di Demir.

L'amicizia passata tra Hakan e Demir

Hakan e Demir in passato erano amici, hanno anche fatto degli affari insieme, ma sono finiti male. Demir, quando ha capito che le cose non sarebbero andate bene si è ritirato dall'affare giusto in tempo, lasciando Hakan nel baratro, per questo vorrà vendicarsi di lui e lo farà insieme all'amico Abdülkadir.

Quest'ultimo ordinerà ai suoi uomini di rapire Demir e di consegnarglielo, ma dopo il sequestro lui proverà a difendersi e uno dei rapitori, preso dal panico, erroneamente lo ucciderà.

Abdülkadir nasconde il corpo di Demir

Abdülkadir non sarà per niente contento dell'errore commesso da uno dei suoi uomini anche perché Demir, visti i suoi piani, gli sarebbe stato più utile da vivo.

Viste come sono andate le cose dovrà però sbarazzarsi del cadavere, quindi insieme ai suoi uomini lo nasconderanno in un magazzino abbandonato e lo riporranno all'interno di un frigorifero.

Abdülkadir non vorrà dire nulla ad Hakan, probabilmente non prenderebbe bene questa mossa azzardata dei suoi collaboratori. Temerà che colui che ha ucciso Demir possa tradirlo, così per stare "al sicuro" ucciderà pure lui.

Il ritrovamento di Demir

Il nascondiglio scelto per nascondere il corpo di Demir, però, non sarò così sicuro. Proprio in quel magazzino abbandonato inizieranno dei lavori e alcuni operai con una ruspa butteranno giù un muro, da cui uscirà questo frigorifero contenente il corpo.

Demir è molto conosciuto ad Adana, quindi gli operai capiranno subito che si tratta di lui. Informeranno la polizia, che dopo le dovute constatazioni dovrà comunicare il ritrovamento anche Züleyha. La donna dopo aver appreso la notizia perderà i sensi proprio davanti al pm.