Cambio programmazione per La Promessa nella giornata dell'8 dicembre 2023. Complici le variazioni di palinsesto che riguarderanno Canale 5 in occasione della festa dell'Immacolata, si assisterà alla messa in onda di una puntata speciale della soap spagnola.

La Promessa andrà in onda dalle 14:45 alle 17, prendendo il posto di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23.

Cambio programmazione per La Promessa nella giornata di venerdì 8 dicembre: in onda dalle 14:45

Il palinsesto di Canale 5 per la giornata dell'8 dicembre non prevede la messa in onda delle trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

Uomini e donne e il daytime di Amici 23 non saranno in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 17 circa.

Subito dopo Terra amara ci sarà spazio per una puntata extra-large de La Promessa, che occuperà buona parte del pomeriggio di Canale 5 andando in onda fino alle 17 circa.

Saltano Uomini e donne e Amici 23: al suo posto spazio alla soap spagnola con Manuel e Jana

A seguire la linea passerà alla consueta diretta di Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino, previsto regolarmente anche nel giorno dell'Immacolata.

Da lunedì 11 dicembre, invece, la soap opera iberica tornerà alla sua consueta programmazione nel daytime feriale Mediaset, con la messa in onda di puntate mini dalle 16:40 alle 17 circa, subito dopo il pomeridiano del talent show di Maria De Filippi.

Intanto le anticipazioni delle puntate che arriveranno su Canale 5 nel corso del 2024 rivelano che Manuel e Jana riusciranno finalmente a lasciarsi andare alla passione.

Manuel e Jana si lasciano andare alla passione

I due approfitteranno di una festa in maschera per far perdere le loro tracce, e si recheranno su una spiaggia isolata dove avranno modo di viversi e lasciare andare al sentimento che li lega.

In questo modo vivranno il loro primo vero momento di intimità dopo che, per tutto questo tempo, sono sempre stati costretti a tenere a freno la passione.

Jimena scoprirà ben presto che il marito è sparito dal palazzo e non la prenderà per niente bene. La donna si metterà subito in contatto con la madre per informarla di quello che è accaduto e del torto subito dal marito, ignara del fatto che si trovi insieme alla sua amata Jana.

Dopo quei momenti vissuti con Manuel, Jana si renderà conto di non provare dei sentimenti autentici nei confronti di Abel, col quale aveva provato a costruire una storia d'amore, e deciderà di troncare il loro rapporto.