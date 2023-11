Nelle nuove puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Canale 5, tutta l'attenzione sarà catalizzata su una nuova coppia che farà molto discutere e non solo nel celebre palazzo. Abel inizierà a provare dei sentimenti per Jana e a quanto pare la cosa sarà reciproca. A ogni modo il ragazzo sentirà il bisogno di confrontarsi con qualcuno, per questo racconterà tutto all'amico Manuel, non sapendo che anche lui, nonostante il matrimonio con Jimena, provi qualcosa per Jana.

Jimena chiede l'aiuto di Abel

Jimena fingerà una gravidanza per legare Manuel a sé e allontanarlo definitivamente da Jana.

Un piano crudele in cui si avvarrà anche dell'aiuto del suo medico, Abel, un vecchio amico di Manuel. Ovviamente saranno in sintonia Manuel e anche all'interno de La Promessa coltiveranno un rapporto di sincera amicizia. Tuttavia lo charme di Abel catturerà l'attenzione anche di Jana. Proprio quest'ultima sfrutterà la sua grande passione per la medicina per avvicinarsi sempre di più al nuovo arrivato, che l'aiuterà anche a prendersi cura di Pia nel periodo della gravidanza.

Jana dimostra di nutrire dei sentimenti per il medico

Abel e Jana si avvicineranno grazie alla passione per la medicina. II dottore rimarrà particolarmente affascinato dalle doti della domestica e Abel aiuterà Jana ad approfondire la sua passione dandogli alcuni consigli.

Sarà in questo frangente che tra i due scatterà la scintilla. Jana inizierà a nutrire dei sentimenti per il medico di Jimena, dimostrando di essere riuscita a dimenticare Manuel, anche perché sarà sempre più consapevole del fatto che tra loro non possa esserci un futuro insieme, visto il matrimonio con Jimena e il conseguente arrivo del primo figlio.

Un sentimento che diventerà veramente forte, tanto che la domestica finirà per innamorarsi di Abel.

Abel confessa a Manuel di essersi innamorato di Jana

Jana inizierà a desiderare di avere un futuro insieme ad Abel, dopo aver capito di avere tante cose in comune. Il medico sarà felice delle novità riguardanti la sua vita, tanto da confessare a Manuel di essersi innamorato della domestica.

La rivelazione non lascerà indifferente il marchesino, che inizierà a sentire una forte gelosia nei confronti di Abel. Manuel temerà che il nuovo arrivato possa portarle via Jana, la donna che ama davvero. Cosa deciderà di fare? Combatterà per il suo amore oppure rinuncerà visto di l'arrivo di un figlio?