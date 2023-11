In La Promessa negli episodi dal 6 al 10 novembre 2023 Manuel e Jana daranno finalmente libero sfogo alla loro passione dopo essere partiti insieme.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Salvador sospetta di Lope, Curro trova una lettera

Nelle puntate spagnole in programmazione da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, Jana prenderà le distanze da Manuel dopo aver accettato di fidanzarsi con Abel, mentre Catalina si innamorerà sempre più di Palayo.

Margarita continuerà a soffrire a causa di Lorenzo, per averle impedito di fare affari con la sua quota de La Promessa.

Salvador crederà che Lope stia nascondendo qualcosa.

Rómulo continuerà a essere irascibile con Pia, invece Petra e Feliciano torneranno dal funerale del padre.

Curro farà nuovamente visita a Ramona, e scoprirà un segreto in grado di cambiare la sua vita per sempre: in particolare il ragazzo apprenderà quali sono le sue origini in una lettera trovata nella cabina della donna.

Jimena non vorrà partecipare alla festa in maschera organizzata da Cruz: a proposito di questo evento, Maria Fernandez diventerà la vera regina del ballo, mentre Manuel e Jana approfitteranno del travestimento per dare sfogo alla loro passione alla stessa maniera di Catalina e Pelayo.

Jimena affronta Manuel, Pia annuncia l’imminente ritorno del figlio Diego

Jimena affronterà il marito Manuel, quando scoprirà che ha ballato con una giovane bionda: la reazione del marchese sarà dura, infatti si allontanerà dalla moglie mettendosi in viaggio con il suo aereo da solo. Cruz perderà le staffe nell’istante in cui verrà a conoscenza che suo figlio Manuel è stato incitato da qualcuno a partire: in realtà quest’ultimo si troverà al mare in compagnia di Jana, ed entrambi approfitteranno dell’occasione per amarsi e conoscersi meglio.

Intanto il dottor Abel se ne andrà dal palazzo Luján, per prendersi cura degli abitanti rimasti feriti a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica petrolifera a Cordoba.

Candela chiederà aiuto a Lope, per convincere Simona a rispondere alla lettera del figlio Antonito.

Romulo continuerà a dare ulteriori lezioni a Mauro per diventare un maggiordomo.

Il marchese Alonso si congratulerà proprio con Romulo e Mauro, per l’ottimo servizio svolto durante il ballo in maschera.

Pia farà emozionare tutti tranne Petra, quando annuncerà l’imminente ritorno di suo figlio Diego.

Curro convince Ramona a non partire, Jimena furiosa

Successivamente Margarita e Tadeo andranno sempre più d'accordo, invece Catalina preparerà un nuovo importante ordine di marmellate con Pelayo.

Nel frattempo Curro convincerà Ramona a non partire per tornare dal figlio, dicendole di aspettare il ritorno di Jana per poterla salutare. Jimena si infurierà per l'assenza del marito Manuel, il quale a sua insaputa vivrà dei momenti passionali con Jana. Infine a La Promessa metterà piede la La duchessa Doña Mercedes de los Infantes, per ricevere delle spiegazioni sul trattamento riservato a sua figlia Jimena.