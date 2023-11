Negli episodi de La Promessa già andati in onda in Spagna e che saranno trasmessi in Italia tra qualche mese, la domestica Jana Exposito verrà messa in guardia da Ramona, la migliore amica della sua defunta madre Dolores, quando continuerà a indagare su ciò che è accaduto quindici anni prima.

L’anziana donna dirà queste parole alla fanciulla, dopo averla chiamata con il suo vero nome Mariana e invitata ad abbandonare la tenuta prima che venga alla luce la verità sull’omicidio di sua madre: “Se ti scoprono, ti uccideranno".

Curro apprende che Alonso è il suo padre biologico, Ramona fa perdere le sue tracce

Jana (Ana Garces) e Curro (Xavi Lock) apprenderanno di essere fratellastri ma figli di padri diversi. Per avere ulteriori delucidazioni sulle loro origini, la domestica e il giovane faranno tante domande all’anziana balia Ramona, la quale però rimarrà in silenzio. Ben presto Curro troverà una lettera scritta dalla sua defunta madre Dolores e vorrà trascorrere le sue giornate con il marchese Alonso (Manuel Regueiro), appena scoprirà che è il suo padre biologico.

A questo punto Ramona lascerà un messaggio sia a Jana e Curro, prima di far perdere le sue tracce. Appena si rifarà viva, l’anziana farà una rivelazione inaspettata alla domestica Exposito sulla sua compianta madre, ovvero di conoscere la verità sulla misteriosa morte della donna.

Ramona propone a Jana di partire con lei, Manuel si confida con il dottor Abel

Jana verrà messa di fronte a un ultimatum da Ramona, che le proporrà di partire con lei altrimenti non dovrà più farle visita qualora il segreto riguardante sua madre Dolores dovesse venire a galla. L’anziana balia quando la domestica Exposito la inviterà a farle delle confidenze più dettagliate sul suo passato per scoprire l’identità dell’assassino della madre, le ribadirà di andarsene via per sempre dal palazzo dei marchesi Cruz (Eva Martín) e Alonso se non vorrà essere uccisa.

Intanto non passerà inosservata l’evidente complicità tra il dottor Abel e Jana, quando la governante Pia (María Castro) rischierà di morire dopo aver messo al mondo il suo bambino con un parto difficile.

Manuel (Arturo Garcia Sancho) si confiderà con l’amico Abel dicendogli di non avere più alcun rapporto intimo con la moglie Jimena (Paula Losada), per essere ossessionato da un’altra donna.

Successivamente a catturare l’attenzione sarà proprio il dottor Abel, che stringerà un’alleanza con Jimena per impedire a Manuel e Jana di riavvicinarsi. Nello specifico il nuovo arrivato oltre ad aiutare Jimena a mettere in scena una finta gravidanza, sarà deciso a fare breccia nel cuore della domestica Exposito.