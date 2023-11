Le novità della programmazione Rai di dicembre non prevedono pause in daytime per Il Paradiso delle signore 8. La soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni proseguirà regolarmente la messa in onda nella fascia del pomeriggio anche durante le settimane di festa.

In prime time, invece, si arriverà al gran finale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci: l'ultima puntata andrà in onda sabato 23 dicembre.

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 prosegue regolarmente in tv

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 non subirà pause durante il mese di dicembre.

Contrariamente a quanto è successo lo scorso anno, per via dei Mondiali di calcio, la messa in onda della soap opera sarà regolare per tutta la durata dell'ultimo mese, compreso il periodo delle feste natalizie.

Per l'occasione andranno in onda su Rai 1 degli episodi speciali della soap opera e non si esclude che possa esserci anche il ritorno di qualche personaggio che non si vede da tempo, pronto a rientrare in scena per le festività di Natale.

Termina Ballando con le stelle nella programmazione di dicembre

In prime time con il mese di dicembre si arriverà al gran finale di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

L'ultima puntata di questa edizione sarà trasmessa sabato 23 dicembre e sarà quella in cui si conoscerà il nome della coppia vincitrice di quest'anno, che potrà portarsi a casa l'ambito trofeo.

Tra i concorrenti in gara, maggiormente favoriti per la vittoria, spiccano i nomi di Simona Ventura e Wanda Nara, ma non si esclude che Carlotta Mantovan possa insidiarle.

Intanto la trasmissione del sabato sera di Rai 1 continua a registrare ascolti soddisfacenti in prime time con una media di oltre 3,2 milioni di spettatori a settimana pari al 22% di share.

Amadeus confermato al timone de L'anno che verrà su Rai 1

Tra le novità della programmazione di dicembre spicca anche L'anno che verrà, il tradizionale appuntamento del 31 dicembre che traghetta gli spettatori della rete ammiraglia verso il 2024.

Al timone dello show, che quest'anno andrà in onda live da Crotone, è confermata la presenza di Amadeus, pronto a sfidare ancora una volta il concerto di fine anno trasmesso su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci.

Per tutto il mese di dicembre Amadeus sarà al timone di Affari tuoi, confermato nella fascia dell'access prime time di Rai 1 contro Striscia la notizia.

A febbraio il conduttore sarà impegnato con la sua quinta edizione del Festival di Sanremo.