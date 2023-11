Le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dalle ore 19:50 rivelano che Rosalie assisterà a qualcosa di sconvolgente che la porterà a scoprire l'infedeltà del suo fidanzato. Inoltre, le trame delle puntate che saranno trasmesse dal 5 all'11 novembre saranno incentrate sul fastidio di Paul nel vedere Josie con un altro, sulla decisione di Vanessa e Max di cambiare stile di vita, sulla volontà di Werner di riavere le quote del Furstenhof, sul servizio fotografico per il sito del hotel e sul triangolo formato da Rosalie, Michael e Carolin.

Raphael lascia l'albergo

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore ci segnalano che Raphael finirà il suo lavoro al Furstenhof e si appresterà a partire. Prima di andarsene, però, il giovane saluterà Josie, baciandola su una guancia. Paul assisterà casualmente alla scena, facendo fatica a nascondere la propria gelosia. Notando il disappunto dell'amato, Josie tenterà di giustificarsi fino a quando il giovane Lindbergh non la rassicurerà. Poco dopo, però, Paul si lascerà assalire nuovamente dalla nostalgia per Josie. Gerry riuscirà a salvare Max e Vanessa dalla buca in cui erano caduti. La notizia si diffonderà velocemente e il ragazzo sarà celebrato da tutti come un eroe. Dopo la disavventura nel bosco, il fitness trainer e la fidanzata decideranno di non proseguire con la ristrutturazione della mansarda di Michael, per cambiare vita.

Rosalie si vendica di Michael

Andrè tenterà di rassicurerà Rosalie sullo strano comportamento di Michael. Nonostante ciò, Rosalie deciderà di affrontare il compagno, chiedendogli spiegazioni in merito. Michael riuscirà a tranquillizzare momentaneamente la compagna ma la situazione non migliorerà. Più tardi, Rosalie vedrà casualmente Michael mentre tenta di baciare Carolin e andrà su tutte le furie.

A quel punto, Rosalie deciderà di vendicarsi, assumendo l'escort Raphael per fare ingelosire il medico. Nel tentativo di riavere le azioni del Furstenhof, Werner farà un'offerta agli Schwarzbach, la famiglia che ha acquistato le quote da Ariane. I nuovi acquirenti, però, rifiuteranno ogni proposta di Saalfeld, pretendendo che sia rinnovato il sito del hotel.

A quel punto, verrà organizzato un servizio fotografico a cui parteciperanno tutti i dipendenti. In tale occasione, Paul non riuscirà a resistere a Josie dopo averla vista truccata e vestita come si deve. Gerry si farà prendere dal panico prima del servizio fotografico e verrà tranquillizzato dai Sonnbichler. Poco prima degli scatti, però, Richter avrà nuovamente un attacco di panico.