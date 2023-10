Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore trasmessa su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa, tutti i giorni da lunedì a venerdì. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 ottobre 2023 annunciano che Vanessa finirà nei guai senza che nessuno sappia dove si trovi.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul bacio fra Michael e Carolin, sulla frequentazione fra quest'ultima e Rosalie, sulla visita di Christoph ad Ariane in carcere, sul piatto ordinato da Paul per Constanze e sulla lite fra Gerry e Max.

Michael si allontana da Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Michael si pentirà immediatamente di aver baciato Carolin e la pregherà di perdonarlo. La donna non sembrerà troppo sconvolta da ciò che è successo e lo rassicurerà immediatamente, affermando che il loro bacio, per lei, non ha avuto nessun significato. Nonostante ciò, il medico deciderà di tenersi a distanza dall'amica in modo da evitare ulteriori tentazioni. La situazione si complicherà quando Rosalie deciderà di invitare Carolin a trascorrere la serata insieme a loro. A quel punto, Michael inizierà a sentirsi profondamente in colpa nei confronti della compagna. Il dispiacere del medico si trasformerà in preoccupazione quando Rosalie deciderà di uscire nuovamente con Carolin da sola.

Lì, il medico inizierà a temere che l'amica possa rivelare alla Engel che lui l'ha tradita.

Josie soffre per Paul

Werner si convincerà che Ariane non sia più un pericolo per loro e che Robert possa finalmente fare ritorno al Furstenhof. Christoph non sarà dello stesso avviso e si recherà in carcere a far visita ad Ariane. Lì, la dark lady si vanterà di essere sempre un passo davanti a loro, rivelandogli alcuni particolari molto pericolosi per il Furstenhof.

Ritornato in hotel, l'albergatore andrà a parlare immediatamente con Werner, raccontandogli che Ariane gli ha confessato di aver venduto le quote dell'hotel ad una misteriosa società. Vedendo la preoccupazione di Werner, Christoph gli offrirà tutto il suo appoggio anche se in realtà vuole soltanto tutelare i suoi interessi.

Josie cercherà di dimenticare Paul, concentrandosi su se stessa ed il suo lavoro. Dopo aver incontrato il suo amato casualmente, tutti i suoi propositi però risulteranno vani.

Un cliente del caffè Liebling farà una proposta di matrimonio alla fidanzata di fronte a Henning che chiederà a Shirin se vorrebbe sposarsi. La giovane, a sorpresa, non saprà cosa rispondergli. Per aiutare Constanze, Paul chiederà ad Andrè di preparare un piatto speciale per lei. Lo chef però incaricherà Josie di prepararlo che non ne sarà molto felice. Dopo aver litigato duramente con Max, Gerry sparirà. Preoccupato, il fitness trainer inizierà a cercarlo per poi scoprire che è sano e salvo in hotel. In realtà, ad essere in serio pericolo è la sua fidanzata Vanessa senza che lui lo sappia.