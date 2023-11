Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 6 al 10 novembre annunciano che Tancredi userà i Gramini come prestanome per acquistare la Tessuti Colombo. Le vicende di questa settimana, inoltre, saranno incentrate sul confronto fra Matteo e Maria, sul ritorno di Vito, sullo strano comportamento di Alfredo, sul matrimonio di Gloria ed Ezio, sulle minacce di Mancino a Maria, sull'attrazione di Irene per Lorenzo e sul viaggio di Marcello in Svizzera.

Armando si preoccupa di Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che Matteo cercherà in tutti i modi di parlare con Maria ma Irene glielo impedirà.

Alla fine, il giovane riuscirà a confrontarsi con la giovane Puglisi, chiedendole spiegazioni sul suo comportamento scostante. La situazione peggiorerà quando Vito tornerà dall'Australia. La famiglia Puglisi al completo sarà molto felice di rivederlo soprattutto perché non si aspetta altro che l'annuncio del suo matrimonio con Maria. Il giovane, però, non sa ancora se costruirsi una vita a Milano oppure tornare in Australia. Matteo avrà modo di incontrarlo al Paradiso, rimanendo molto deluso da questo incontro. Alfredo apparirà sempre più stanco e distratto al lavoro, suscitando i dubbi di Armando che gli chiederà spiegazioni sul suo comportamento. Messo alle strette, il giovane confesserà il vero motivo dei suoi ritardi.

Tancredi vuole separare Vittorio e Matilde

Agata si sentirà sempre più attratta da Roberto, tanto più dovendo lavorare fianco a fianco con lui. Nel tentativo di allontanare Vittorio da Matilde, Tancredi chiederà ad Umberto di aiutarlo a trovare un prestanome per acquistare la Tessuti Colombo. Guarnieri accetterà di aiutare l'amico, proponendo come prestanome il marito della signora Gramini.

Dopo aver saputo la verità, quest'ultima farà un'offerta ai Colombo. Nel frattempo, Ezio deciderà di fare un gesto eclatante nei confronti di Gloria per dimostrarle quanto sia importante per lui. Dopo aver deciso di risposarsi, la coppia chiederà a Vittorio e Matilde di far loro da testimone. Nel giorno delle nozze, gli sposi prenderanno un'importante decisione per il futuro della Tessuti Colombo.

Renato Mancino minaccerà Matteo, usando Maria per ricattarlo. Irene incontrerà un affascinante sconosciuto da cui rimarrà piacevolmente colpita. Non sapendo nulla, Alfredo la inviterà a cena al Circolo. Lì, la giovane incontrerà nuovamente questa persona, scoprendo che, in realtà, si tratta di Lorenzo Crespi.

Marcello confiderà a Salvo di sentire la mancanza di Adelaide. Dopo essersi recato in Svizzera, il giovane tornerà a Milano, informando Salvatore in merito alla vita condotta dalla contessa. Flora inizierà a non gradire il fatto di non essersi ancora unita in matrimonio con Umberto, cercando di farlo capire al commendatore. Guarnieri, però, sembrerà non raccogliere l'invito della compagna.

A quel punto, la giovane deciderà di candidarsi come presidentessa del Circolo e Fiorenza lo scoprirà. Dopo la fine della festa per Ezio e Gloria, Vittorio rimarrà solo nella galleria del Paradiso e ricorderà il momento in cui lui e Matilde hanno ballato insieme.