La soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, ha raggiunto la sua diciottesima stagione in Italia. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 26 novembre a sabato 2 dicembre su Rete 4, Shirin (Merve Çakır) e Gerry (Johannes Huth) si baceranno per un foto pubblicitaria, ma il bacio scatenerà dei veri sentimenti tra i due amici: la giovane Ceylan cercherà in tutti i modi di non dare valore all'accaduto, ma non sarà così facile. Frattanto Ariane farà di tutto per uscire dal carcere e farsi ricoverare in ospedale, sarà così che la donna ingerirà del veleno, per poi prendere in ostaggio Carolin.

In seguito Kalenberg tenterà di fuggire ma verrà fermata, prima da Michael e poi dalla polizia.

Shirin e Gerry sempre più vicini

Josie (Lena Conzendorf) farà di tutto per rispettare l'amicizia con Shirin e deciderà di rinunciare a incontrare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), finché quest'ultimo non si separerà da Constanze. Shirin, però, non approverà del tutto questa relazione e la situazione diventerà complicata per Josie. In seguito Shirin diventerà una modella pubblicitaria e lavorerà fianco a fianco con Gerry. I due dovranno darsi un bacio per una foto promozionale e questo avrà delle conseguenze totalmente inaspettate. Dopo il bacio, Gerry e Shirin si renderanno conto di aver provato dei veri sentimenti e non sapranno come comportarsi l'uno con l'altra, tutto questo scatenerà anche un po' di gelosia in Henning von Thailheim (Matthias Zera).

Ariane prende una pillola di veleno

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), ormai al limite della follia, ingerirà una pillola di veleno con l'obiettivo di uscire dal carcere e farsi portare in ospedale: naturalmente la donna starà attenta a nascondere l'antidoto che ha portato con sé, utile a eliminare il veleno ingerito. In seguito Ariane tenterà di fuggire e prenderà in ostaggio Carolin.

Tuttavia, la sua fuga non durerà a lungo, poiché Michael (Erich Altenkopf) interverrà in tempo per cercare di fermarla e le chiederà di prendere lui in ostaggio al posto di Carolin. Prima che Ariane riesca ad allontanarsi con la donna, però, arriverà la polizia che sistemerà la situazione e la riporterà immediatamente in carcere.

Constanze sospetta di Josie e Paul

Constanze (Sophia Schiller) inizierà a sospettare sempre di più della strana relazione tra Josie e Paul, soprattutto dopo aver trovato un pezzo di torta con il nome dell'uomo, gettato via precedentemente da Josie e aver notato un capello biondo sull'abito di Paul. Successivamente la donna confiderà i suoi dubbi a Henning e per confermare i suoi sospetti quanto prima, chiederà all'uomo di pedinare i due giovani.