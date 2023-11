Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 4 al 10 dicembre 2023 Constanze avrà paura di perdere Paul, così escogiterà un piano per ingannarlo: fingere di stare di nuovo male per tenerlo legato a sé. La sua idea, però, avrà conseguenze imprevedibili.

Gerry sarà afflitto dai sensi di colpa e così deciderà di confessare a Merle di essere innamorato di Shirin e di voler passare il resto della vita con lei.

Michael e Rosalie invece, nonostante i tanti tentativi di ricucire il loro rapporto, affronteranno l'ennesima crisi.

Tempesta d'amore puntate dal 4 al 10 dicembre 2023: Constanze mente a Paul

Non è stato un periodo facile per Constanze anche se è in via di guarigione. Paul non fa che pensare a Josie e non vorrebbe ferirla, ma sa che anche Constanze ha ancora aspettative nei suoi confronti.

Quest'ultima sarà decisa a sedurre Paul e organizzerà una cenetta a lume di candela. Peccato che Paul rifiuterà i suoi tentativi di seduzione pensando a come potrebbe star male Josie. Non potendo più sopportare una situazione così penosa, Paul prenderà una decisione molto importante.

A quel punto, non avendo altra scelta, Constanze penserà bene di ingannarlo mentendo sulle sue condizioni di salute, così da legarlo a lei.

Paul pronto a dire la verità a Constanze

Constanze capirà, alla luce della serata romantica andata male, che Paul vuole separarsi da lei. Da parte sua il ragazzo sarà pronto a confessarle la verità su Josie, stanco di mentire e di ferire entrambe.

Constanze, però, calcherà la mano fingendo di stare improvvisamente male. La reazione di Paul sarà di rabbia: non solo non riuscirà a confessarle la verità ma finirà con il trattare male anche Josie, con la quale avrà un litigio.

Gerry confessa la verità a Merle

A proposito di segreti svelati, Gerry si farà coraggio e parlerà con Merle, dicendole di essere innamorato di Shirin e di voler passare il resto della vita con lei.

La confessione di Gerry farà sprofondare Merle nel dolore e a nulla serviranno i suoi tentativi di consolarla.

La reazione di Merle colpirà molto Gerry, che rifletterà sul suo futuro sentimentale con Shirin, tanto da rinunciare a lei.

Shirin si confiderà con Josie, che la spronerà a lottare per la sua felicità. La situazione la metterà a dura prova fino a farle prendere una sofferta decisione.

Constanze ha un nuovo piano per riprendersi Paul

Paul non può nemmeno immaginare di cosa sia capace Constanze per riavere il suo amore. Decisa a non perderlo dirà alla sua amica Tatjana di sedurre Paul fingendosi consulente di pubbliche relazioni all'hotel. Il piano però non andrà a buon fine.

Tatjana non si farà scrupoli e pianificherà la sua prossima mossa insieme a Constanze. Nel frattempo ci sarà l'ennesima crisi tra Michael e Rosalie, che li allontanerà ancora di più.