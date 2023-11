Nelle puntate di Un posto al sole in programma da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre su Rai 3, Diego Giordano e Ida si avvicineranno pericolosamente. Rosa, invece, avrà qualche problema di natura economica.

Anticipazioni Un posto al sole: Ida si avvicina sempre di più a Diego

Rosa confiderà a Giulia il grande dolore che prova per la fine del matrimonio con Damiano. Viola, invece, sarà spaesata anche perché il poliziotto troverà di fronte a una scelta: se rimanere fedele alla divisa che porta o se "tradirla" per Eduardo.

Ida, intanto, si metterà alla ricerca di una nuova occupazione in quanto vuole mandare del denaro a casa, avendo intenzione di non pesare più sulle spalle di Marina e Roberto: questa decisione la porterà ad avvicinarsi sempre di più a Diego.

In tutto questo Michele scoprirà che Micaela è stata scelta da Filippo per affiancarlo durante il programma radiofonico: tale iniziativa stupirà non poco il giornalista.

Clara delusa da Alberto

Clara apparirà delusa dalla battaglia legale intrapresa da Alberto per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Federico. Intanto Rosa deciderà di cambiare vita e provare a dimenticare Damiano. Mentre anche per lui arriverà il momento di prendere una decisione sul suo futuro lavorativo, dal momento che verrà sospeso dal suo impiego: una notizia che sconvolgerà un po' tutti. In particolare Viola crederà che dietro alla sospensione di Damiano ci sia lo zampino di Eugenio, così deciderà di affrontare a muso duro il marito.

Diego, intanto, si augurerà di avvicinarsi sempre di più a Ida grazie a un gesto d'affetto nei suoi confronti.

Nel frattempo Micaela non apprezzerà la proposta lavorativa di Filippo, così Serena penserà a uno stratagemma per far cambiare idea alla sorella. Alla fine, Micaela accetterà di fare un provino come co-conduttrice del programma radio di Michele.

Niko cercherà di far da paciere tra Clara e Alberto

Niko cercherà di far da paciere tra Clara e Alberto per la tranquillità del piccolo Federico, ma i tentativi del giovane avvocato non avranno il risultato sperato.

Intanto ci saranno dei nuovi grattacapi per Rosa, che avrà dei grossi problemi di natura economica.

Nel frattempo Ornella si troverà di fronte a un nuovo problema sul lavoro e valuterà drastica decisione riguardante il proprio futuro.

Eduardo, invece, farà una dichiarazione sorprendente a Clara e destinata a cambiare il corso del loro rapporto: l'uomo infatti si accingerà a lasciare Napoli, mettendola in difficoltà. Allo stesso tempo, Alberto continuerà imperterrito nella sua battaglia per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio.