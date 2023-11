Nella terza stagione di Terra Amara alla fine Müjgan sarà magnanima con la "nemica" Züleyha. Non solo le chiederà scusa per tutto quello che le ha fatto, ma le rivelerà una scottante verità: Demir ha avuto una relazione extraconiugale con Ümit. Züleyha fingerà di sapere tutto per non darle la minima soddisfazione, ma dentro di sé si sentirà morire per questo inaspettato tradimento.

Müjgan scopre che Ümit è ossessionata da Demir

Nelle puntate di Terra amara attualmente in onda su Canale 5 Müjgan e Ümit sono diventate delle perfette alleate. La vedova di Yilmaz sta anche aiutando la sua collega per far sì che Demir e Züleyha si lascino.

Nell'episodio andato in onda in prime time il 12 novembre Müjgan ha messo nella macchina di Demir un braccialetto di Ümit, proprio per innescare una scenata di gelosia in Züleyha.

Ben presto, però, Müjgan si renderà conto che Ümit non è semplicemente innamorata: la sua ossessione per Demir è ai limiti della pazzia. In più scoprirà che è stata anche complice nel piano di Fikret contro la famiglia Yaman. Si sentirà in colpa, così correrà da Züleyha per svelarle tutto.

Müjgan racconta a Züleyha il passato di Ümit

Müjgan inizialmente chiederà scusa a Züleyha per tutto quello che le ha fatto quando Yilmaz era ancora in vita. In effetti non le ha reso la vita per niente facile, visto che a un certo punto l'ha anche quasi uccisa con un colpo di arma da fuoco.

Successivamente le racconterà tutta la verità su Ümit: non è una brava persona come vuol far credere e in tutto questo tempo ha finto di esserle amica. In realtà è arrivata a Çukurova solo per spalleggiare Fikret nella sua vendetta con Demir e in più in passato hanno avuto anche una relazione.

Züleyha scopre che Demir ha avuto una relazione extraconiugale con Ümit

Müjgan farà anche un'altra scottante rivelazione a Züleyha: "Tuo marito ti tradisce". Non arriverà all'incontro senza una prova, infatti le mostrerà una foto che ritrae Ümit e Demir in atteggiamenti intimi, quella che in realtà sarebbe già dovuta arrivare nelle mani della giovane, ma che Sevda è riuscita a intercettare in tempo.

Müjgan avvertirà Züleyha: "Sappi che Ümit non si fermerà fino a quando non riuscirà a conquistare Demir, al momento il suo unico obiettivo è lui". Züleyha, però, non vorrà dare una soddisfazione a Müjgan e fingerà di sapere già della relazione che il marito ha con Ümit: "Ho già perdonato mio marito per quello che ha fatto".

Züleyha in realtà sarà molto ferita e se ne andrà via per non mostrare a Müjgan i suoi veri sentimenti. Che cosa farà ora? Affronterà faccia a faccia Demir per dirgli ciò che ha scoperto oppure aspetterà che sia lui a dirglielo?