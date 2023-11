Da tempo Tina Cipollari ha cambiato atteggiamento nei confronti di Gemma Galgani: sembrano lontanissimi i tempi in cui l'opinionista e la dama di Uomini e donne erano acerrime nemiche sia dentro che fuori gli studi Elios. A Verissimo, infatti, Cipollari ha confermato di essersi ammorbidita tanto nei confronti della 73enne, arrivando al punto di preoccuparsi per lei quando soffre per amore. Non sono mancate, però, le frecciatine della vamp alla donna che cercherebbe un compagno molto più giovane.

Il dietrofront dopo anni di liti

Chi segue da tempo U&D avrà notato che Tina preferisce scontrarsi con Elena o con altri componenti del parterre piuttosto che con Gemma: dopo aver passato anni a litigare, le due protagoniste del dating-show hanno seppellito l'ascia di guerra.

Domenica 12 novembre è stata trasmessa in tv l'intervista che Cipollari ha rilasciato a Silvia Toffanin, una divertente chiacchierata sul privato e sul ruolo che ricopre da tantissimi anni nel programma di Maria De Filippi.

Alla conduttrice di Verissimo che le ha chiesto se è vero che ha cambiato atteggiamento nei confronti di Galgani, l'opinionista ha fatto sapere: "Sì, non siamo più nemiche".

"Mi sto ammorbidendo e mi preoccupo per lei e per la sua salute. Ha una certa età e non si può restare indifferenti in certe situazioni", ha aggiunto la romana su Canale 5.

L'ironica frecciatina sul percorso a U&D

Tina ha ricordato il malore che Gemma ha avuto qualche settimana fa a U&D quando Maurizio ha interrotto la loro conoscenza, una vera e propria crisi che l'opinionista ha cercato di smorzare con gesti d'affetto e battute ironiche.

"Quel giorno stava veramente male, tremava. Mi sono preoccupata perché non l'avevo mai vista così prima, per questo le sono stata accanto", ha spiegato la collega di Gianni Sperti a Verissimo.

Anche se non ha più intenzione di litigare con Galgani come in passato, l'opinionista non perde l'occasione per punzecchiarla sui tanti rifiuti nei quali è incappata negli ultimi anni.

"Cerca l'amore come fa un'adolescente, quindi più una cosa carnale", ha dichiarato Cipollari nel salotto di Silvia Toffanin con il sorriso sulle labbra.

"Vuole uomini di 40-45 anni perché sono più prestanti di quelli della sua età, ma se continua così non credo che troverà quello che cerca", ha concluso la vamp su Canale 5.

Il rifiuto di Silvio Venturato

Le anticipazioni delle puntate di U&D che devono ancora andare in onda (ma che sono state registrata la scorsa settimana, tra domenica 5 e martedì 7 novembre), dunque, informano fan e curiosi dell'ennesimo rifiuto che ha incassato Gemma.

Nei giorni scorsi la dama si è riproposta a Silvio, il cavaliere che ha frequentato per un paio di mesi nella scorsa edizione ma con il quale non si è mai lasciata andare fisicamente.

L'uscita di scena di Maurizio assieme ad Elena ha spinto Galgani a cercare un'altra strada e il suo primo pensiero è stato per Venturato.

L'uomo, però, ha detto no ad un riavvicinamento perché non crede nelle "minestre riscaldate" e quindi preferisce guardare al futuro che al passato.

Ad oggi Gemma non ha corteggiatori e il debutto di Ida Platano sul trono potrebbe mettere ancora più in ombra la 73enne che in questo periodo non può contare neppure sulle critiche di Tina Cipollari per emergere in puntata.