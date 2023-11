Gli episodi di Terra Amara in onda mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2023 vedranno Gulten esasperata dal comportamento di Gaffur. La domestica denuncerà il fratello il quale verrà cacciato dalla tenuta da Demir. Umit e Fikret invece, saranno di nuovo alleati contro Demir.

Umit e Fikret di nuovo alleati contro Demir: anticipazioni Terra amara

Terra amara torna a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre. Le trame riprenderanno dal momento in cui Zuleyha avrà trovato il braccialetto di Umit nell'auto di Demir.

Braccialetto che aveva posizionato Mujgan con lo scopo di far litigare i due coniugi. Ebbene, Demir seppur con qualche difficoltà, sarà riuscito a dare una spiegazione convincente alla moglie. Nel corso del nuovo appuntamento, Demir non potrà fare a meno di andare da Umit per ribadirle ancora una volta che tra loro è finita. Umit, dopo lo scontro con Demir, tornerà a casa e qui vi troverà Fikret, il quale avrà rinunciato a partire per la Germania per continuare la vendetta contro il fratellastro. Chiederà quindi alla dottoressa di allearsi nuovamente con lui per farla pagare a Demir. Lei accetterà.

Spoiler Terra amara del 15/11: Demir incastrato da Umit

Le anticipazioni vedranno dunque Umit e il suo socio Fikret studiare un nuovo piano per vendicarsi di Yaman.

Decideranno di tendergli un trappola. Umit telefonerà a Demir fingendosi in pericolo di vita. L'uomo si precipiterà in suo soccorso mentre Fikret di nascosto, scatterà una foto dei due insieme. Uno scatto compromettente che, se finisse nelle mani di Zuleyha, potrebbe mettere in pericolo il suo matrimonio. Proprio quello che vogliono Umit e Fikret.

Il loro piano riuscirà? In attesa di scoprirlo, gli spoiler rivelano che per Gaffur arriveranno tempi duri dopo essere stato sorpreso in casa di Mujgan.

Gulten denuncia Gaffur: Demir lo caccia dalla tenuta

Nel corso dell'appuntamento in onda il 16 novembre Gulten non potrà più tacere. La domestica sarà esasperata anche per il fatto che il fratello avrà impegnato a sua insaputa il terreno di sua proprietà che le aveva donato tempo addietro la signora Hunkar.

L'ultimo guaio che lo ha visto introdursi di nascosto in casa di Mujgan, avrà fatto traboccare il vaso. Gulten non potrà far altro che riferire a Demir quest'ultimo fatto. Yaman già furioso a causa di Umit, non esiterà a cacciare Gaffur dalla tenuta. Nel corso delle trame successive, Gaffur cercherà riparo nelle baracche dei braccianti ma verrà cacciato anche da qui. Demir infatti, non vorrà più rivedere l'ex capomastro. Per il marito di Saniye inizieranno tempi molto duri. Ma non sarà il solo, visto che Sevda a breve, scoprirà una sconvolge re verità su Umit.