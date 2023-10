Le anticipazioni della soap opera turca Terra Amara raccontano che Demir Yaman sparirà nel nulla dopo essere riuscito a evadere dalla prigione con l’aiuto del fratellastro Fikret Fekeli. In seguito l'imprenditore farà temere il peggio ai suoi familiari a seguito di un agguato alla sua tenuta.

Spoiler turchi, Terra amara: Umit uccide la madre Sevda per errore

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Demir Yaman (Murat Ünalmis) vivrà dei momenti abbastanza duri. L’uomo rischierà di perdere la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), quando emergerà che lui l’ha tradita con la dottoressa Umit (Hande Soral).

Quest’ultima, appena Yaman non vorrà più saperne di lei, si inventerà di aspettare un figlio per ricattarlo.

Nel contempo Sevda (Nazan Kesal) apprenderà che Umit è la figlia dalla quale è stata separata in passato e arriverà a fare tutto ciò che lei le chiederà, fino a minacciare Demir. La dottoressa durante uno scontro con Yaman ucciderà la madre per errore: infatti Sevda morirà dopo aver fatto da scudo con il suo corpo al figliastro Demir. Quest’ultimo, per non far finire in prigione la sua ex amante, seppellirà il corpo senza vita della defunta matrigna.

Zuleyha e Fikret alla ricerca di Demir, Umit crede che il suo ex amante sia fuggito con la moglie

Dopo il ritrovamento del cadavere della cantante Sevda, il figliastro Demir verrà arrestato e considerato il principale sospettato dell’omicidio. Ad aiutare Yaman a fuggire dal carcere ci penserà il suo fratellastro Fikret (Furkan Palali), anche se questo finirà per complicare la situazione: le autorità infatti saranno sempre più convinte che l’imprenditore sia l’assassino della matrigna Sevda.

Mentre Demir sarà ricercato dalla polizia, Betul (İlayda Çevik) di ritorno da Parigi si offrirà di gestire al suo posto gli affari nell’azienda di famiglia: ben presto emergerà che la donna avrà delle cattive intenzioni.

Yaman non riuscirà a fuggire lontano da Cukurova con la moglie Zuleyha e i figli Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e Leyla, poiché dovrà fare i conti con l’assalto da parte di alcuni criminali alla sua tenuta: dopo questo fatto dell' imprenditore non ci sarà alcuna traccia e quindi Altun e Fikret uniranno le forze per scoprire dove sia finito.

Intanto Umit appena verrà a conoscenza della sparizione improvvisa del suo ex amante, sarà fermamente convinta che sia scappato dalla città con la moglie.

Infine emergerà che a organizzare l’attacco alla villa Yaman è stato Erkan Gümüşoğlu, un vecchio conoscente di Demir, deciso a fargliela pagare per i loro affari finiti male in passato.