Nella quarta stagione di Terra Amara la vendetta di Hakan contro Fekeli sarà spietata. Vorrà che paghi per aver ucciso il fratello Erkan, così progetterà di fargli saltare la casa con una fuga di gas. I suoi uomini, però, quando metteranno in atto la vendetta non si renderanno conto che nella villa c'è qualcuno. Così Kerem Ali e Betül rischieranno seriamente di morire a causa dell'esplosione.

Hakan vuole vendicarsi di Fekeli

Fekeli si caccerà in un grosso guaio quando accidentalmente investirà un uomo con la sua macchina. Si troverà in giro per Çukurova insieme a Çetin: tutto si svolgerà in piena notte e proprio a causa del buio Fekeli non vedrà quest'uomo in mezzo alla strada e lo metterà sotto con la macchina.

Questa persona è Erkan Gümüşoğlu, il fratello di Hakan, una vecchia conoscenza di Demir che sarà pronta ad arrivare a Çukurova proprio per vendicarsi di lui. In passato era amici e hanno fatto affari insieme, ma le cose sono andate male e Hakan è finito in bancarotta. Demir, invece, è uscito dall'affare appena in tempo, ma non ha fatto nulla per salvare l'amico e questo porterà Hakan ad attuare la sua vendetta.

Hakan vuole provocare un'esplosione con una fuga di gas

Vista la morte del fratello, però, Hakan vorrà anche vendicarsi di Fekeli e insieme all'amico Abdülkadir attuerà un piano giusto per spaventarlo un po'. Manderanno i loro uomini nel ranch quando non ci sarà nessuno, uno di questi entrerà in casa e lascerà il gas aperto con il chiaro intanto di far saltare in aria la villa.

I collaboratori di Hakan, però, faranno male i conti perché a casa ci sarà Kerem Ali, ma anche Betül, la figlia di Sermin.

La ragazza si recherà da Fekeli per prendere il bambino e portarlo a Villa Yaman per farlo giocare con il fratellastro Adnan. Quando sarà pronta ad andare via con il piccolo, però, sentirà una forte esplosione.

Kerem Ali e Betül intrappolati tra le fiamme

Betül prenderà in braccio Kerem Ali e correrà senza fiato per portarlo fuori casa, ma una volta scese le scale si renderà conto che le fiamme sono divampate in tutto il piano terra al punto da bloccare l'uscita. Betül non saprà cosa fare, ma non si perderà d'animo. Con la morte negli occhi proverà a trovare un'altra uscita e alla fine riuscirà a raggiungere l'ingresso del ranch di Fekeli.

Lo spavento sarà tanto, ma fortunatamente grazie al suo coraggio riuscirà a salvare sia la sua vita che quella del piccolo. Proprio in quel momento arriverà anche Fikret che rimarrà scioccato vedendo la villa in fiamme. Intuirà che qualcuno si stia vendicando con lo zio per ciò che ha fatto, ma in quel momento la sua priorità sarà soltanto constatare che al piccolo Kerem Ali non sia accaduto nulla.