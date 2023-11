Hakan è un personaggio che nella quarta stagione di Terra Amara darà del filo da torcere non solo alla famiglia del suo nemico giurato Demir, ma anche a Fekeli. Quest'ultimo accidentalmente ucciderà il fratello Erkan e Hakan non sarà disposto a fargliela passare liscia: davanti alla sua tomba prometterà che non restarà impunito.

Fekeli investe involontariamente il fratello di Hakan

Fekeli, anche se involontariamente, ucciderà un uomo. Una notte sarà in macchina con Çetin e a causa del buio non vedrà una persona in mezzo alla strada e lo metterà sotto con la macchina.

L'uomo in questione è Erkan Gümüşoğlu, fratello di Hakan, ex amico di Demir che arriverà a Çukurova proprio per vendicarsi di lui. A questa vendetta si aggiungerà, per ovvi motivi, anche quella contro Fekeli.

Hakan verrà a conoscenza di ciò che è successo grazie al suo fidato amico Abdülkadir, anche lui pronto a spalleggiarlo in questa sua vendetta.

L'amicizia tra Demir e Hakan

Hakan e Demir si conoscono perché da giovani hanno frequentato la stessa università a Berlino e in più erano anche coinquilini. Finiti gli studi hanno avviato insieme una attività a Çukurova, le cose però non sono andate bene: Hakan è rimasto in rovina, mentre Demir si è liberato dell'accordo appena in tempo, senza ovviamente aiutare colui che era un suo amico.

Per questo Hakan gli ha giurato vendetta, piano che stava portando avanti anche con il fratello Erkan, e proprio per via della sua morte le cose cambieranno notevolmente.

Hakan promette al fratello di vendicarsi di Demir

Abdülkadir accompagnerà Hakan a far visita alla tomba di Erkan. A fatica riuscirà a trattenere le lacrime, ma avrà modo di "parlare" con il fratello.

Gli prometterà che prima o poi si vendicherà di Fekeli, colui che l'ha ucciso: "Sappi che il tuo assassino non resterà impunito".

Hakan avrà anche un altro problema da risolvere: comunicherà la notizia della morte di Erkan alla loro sorella Hülya, una donna disabile che soffrirà veramente tanto per la scomparsa del fratello.

Hülya però, in passato, ha fatto parte anche della vita di un altro personaggio: Demir.

La storia d'amore tra Demir e Hülya

Demir e Hülya in giovane età erano fidanzati. Lui le prometteva che l'avrebbe sposata e resa la donna più felice di Çukurova, ma le cose sono andate diversamente. La loro era una relazione a distanza, visto che la ragazza viveva a Smirne, e proprio la lontananza ha portato Demir a conoscere un'altra donna, che poi ha anche deciso di sposare.

Hülya era veramente innamorata di Demir e non ha sopportato la separazione, per questo ha provato a togliersi la vita buttandosi dal quarto piano di un palazzo. Si è salvata, ma è rimasta paraplegica, per questo vive in una sedia a rotelle.