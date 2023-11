La vendetta di Fikret e Umit ai danni della famiglia Yaman sarà ancora al centro delle trame di Terra amara nella puntata serale di domenica 26 novembre. Come spiegano le anticipazioni, Sevda impedirà a Umit e Fikret di mettere in atto l'ennesimo piano contro Demir avvisando Fekeli. Questa volta Zuleyha riceverà un appuntamento da Fikret per parlare di una riappacificazione con Demir, ma sarà una trappola. Umit sarà pronta a fotografare il suo complice con Zuleyha per poi mandare le foto a suo marito e farli litigare. Fekeli fermerà il piano grazie a Sevda e affronterà suo nipote.

Ali Rahmet avrà una brutta discussione in cui caccerà Fikret da Cukurova. L'uomo rinnegherà suo zio davanti a tutti gli operai e consegnerà le chiavi dell'azienda.

Un'altra trappola per gli Yaman: Zuleyha in compagnia di Fikret

Fikret e Umit continueranno ad agire alle spalle di Zuleyha e Demir per distruggere il loro matrimonio. Il primo piano non è andato a buon fine, visto che Sevda ha intercettato le foto compromettenti inviate a Zuleyha, ma la dottoressa e il suo complice non si fermeranno. Fikret telefonerà a casa Yaman per parlare con la moglie di Demir e le chiederà un incontro per parlare di una sua riappacificazione con suo fratello.

In realtà si tratterà di una trappola, perché Umit sarà pronta a scattare delle foto che ritraggono Fikret con Zuleyha.

L'obiettivo sarà quello di mandare a Demir le immagini di sua moglie con l'odiato fratellastro e farli litigare, ma qualcosa andrà storto. Sevda, infatti, informerà Fekeli di quello che sta accadendo e il piano salterà.

Fikret cacciato da Zukurova umilierà suo zio davanti a tutti

La reazione di Fekeli di fronte all'ennesimo affronto del nipote sarà molto dura.

Ali Rahmet sarà molto stanco dei continui problemi creati da Fikret e non sopporterà il fatto che abbia preso di mira anche Zuleyha. Fekeli manderà suo nipote via da Cukurova per impedirgli di distruggere le vite degli altri e la sua.

Fikret non riuscirà a credere alle parole dello zio e soprattutto si sentirà tradito dall'atteggiamento carico di rancore di Ali Rahmet nei suoi confronti.

Ferito e umiliato, Fikret non esiterà a ricambiare l'umiliazione recandosi alla fabbrica e comunicando a tutti i lavoratori la sua partenza.

Gli operai sorpresi dall'improvvisa partenza di Fikret

Fikret informerà gli operai che presto lascerà Cukurova, perché ha capito che suo zio è dalla parte di Demir e non lo difenderà mai. Fikret, inoltre, aggiungerà che Fekeli non ha il suo stesso sangue, rinnegando così il rapporto che era nato fra loro.

Gli operai saranno senza parole quando Fikret consegnerà le chiavi dell'azienda ad Ali Rahmet: "Non è mio zio e non ha il diritto di interferire nei miei affari", concluderà.