Greta Rossetti è stata tirata in ballo per un like che ha messo sui social a un messaggio contro Mirko: durante la diretta del Grande Fratello del 20 novembre la tentatrice ha punzecchiato anche Perla apprezzando un tweet che definiva Vatiero una "comodina", ovvero una concorrente che non si esporrebbe e non servirebbe a nulla nelle dinamiche del gioco.

La frecciatina durante la diretta del GF

Mirko sta iniziando a dubitare della loro storia ma Greta sembra più interessata a punzecchiare tutte le donne che si avvicinano al suo fidanzato, da Angelica a Perla.

Se nel corso della puntata del GF che è andata in onda il 20 novembre è stata menzionata per il "mi piace" che ha messo ad un messaggio contro Brunetti ("Mandalo a quel paese, fa il piacione con tutte"), è sui social network che Rossetti ha continuato ad esporsi apprezzando il pungente parere degli spettatori sulla ex fidanzata del suo attuale compagno.

La single di Temptation Island ha messo like al seguente post Instagram: "Greta da fuori fa più dinamiche di Perla, che oltre a sollevare due pesi, farsi fare la colazione da Garibaldi e mettersi il pigiama non fa nulla".

"Una comodina", termina con questa frecciatina il pensiero di un utente che l'influencer ha condiviso e commentato con tre emoticon della risata.

Le riflessioni notturne

Anche se non è intervenuta direttamente l'altra sera Greta è stata al centro di diverse discussioni all'interno della casa.

Mirko si è detto deluso da alcuni atteggiamenti infantili della compagna, a partire dai like che mette a commenti contro di lui o contro qualunque donna gli si avvicini.

"I dubbi mi vengono per le sue reazioni, perché si innervosisce per miei atteggiamenti innocenti", ha fatto sapere il concorrente del GF subito dopo la puntata del 20 novembre.

Massimiliano ha cercato di difendere Rossetti, dicendo che anche a lui avrebbero dato fastidio alcuni comportamenti di Angelica e di Perla, ma quest'ultima l'ha subito frenato precisando: "Lei non si è fatta il minimo scrupolo quando si è trovata dal lato opposto".

Vatiero faceva riferimento all'esperienza a Temptation Island e al corteggiamento che Greta ha messo in atto nei confronti di Mirko, che al tempo era ancora in coppia con lei.

Il possibile ingresso della tentatrice

Rispetto al passato ieri sera Greta si è esposta poco o nulla sui social network e i fan sono rimasti spiazzati da questo silenzio.

Un rumor che circola sul web da qualche settimana vorrebbe l'influencer vicina al cast del GF, proprio come è successo con Perla meno di una settimana fa.

Per ora gli autori del reality-show vogliono vedere se Mirko cambierà idea e si riavvicinerà all'ex fidanzata ma l'ingresso di Rossetti come concorrente non è affatto da escludere in un prossimo futuro.