Nelle prossime puntate di Terra amara ci saranno brutte notizie per la famiglia Hekimoglu. In particolare, Mujgan esalerà l'ultimo respiro in un drammatico incidente aereo mentre suo figlio Kerem Ali contrarrà una pericolosa meningite che terrà in ansia Fikret, Fekeli e Lutfiye.

Mujgan perde la vita in un incidente aereo

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Mujgan accetterà un nuovo posto di lavoro presso una clinica pediatrica ad Istanbul. Per questa ragione, la pediatra chiederà a Fekeli e Lutfiye di occuparsi del suo figlioletto in quanto ha bisogno di recarsi nella metropoli per cercare un alloggio.

Mujgan tuttavia non arriverà mai a destinazione dato che il suo aereo esploderà in volo provocando la morte di tutti i passeggeri. Una notizia che giungerà presto alle orecchie di Fekeli che apparirà distrutto dal dolore. Anche Fikret sarà dilaniato da quanto successo e per questo deciderà di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti di Demir per prendersi cura di Kerem Ali. Il giovane vorrà adottare legalmente il bambino visto il grosso amore che provava nei confronti di Mujgan.

Fikret, Fekeli e Lutfiye in ansia per le condizioni di Kerem Ali

Le cose per Fikret non andranno per il verso giusto. Un'altra persona infatti reclamerà la custodia di Kerem Ali. Il fratello di Mujgan residente in America invierà in Turchia un avvocato per prelevare il bambino da casa di Fekeli.

Neanche a dirlo, Fikret si opporrà davanti a tale decisione sostenendo che prima di allora l'uomo non si era mai interessato alla defunta sorella e non aveva partecipato ai suoi solenni funerali. Il giovane inoltre aggiungerà che il fratello di Mujgan non aveva mai conosciuto suo nipote. Una situazione che diventerà ancora più spinosa quando Kerem Ali inizierà ad accusare una febbre elevatissima accompagnata da coniati di vomito.

Fikret, Fekeli e Lutfiye appariranno in ansia per le sorti del bambino che verrà accompagnato immediatamente in ospedale.

Il bambino è stato colpito da una grave forma di meningite

I dottori sottoporranno Kerem Ali ad alcune indagini mediche che daranno un responso drammatico. Il bambino di Mujgan verrà messo in terapia intensiva dopo avergli diagnosticato una grave forma di meningite come diversi bambini residenti a Cukurova.

Purtroppo le sue condizioni di salute peggioreranno in brevissimo tempo, tanto che il suo cuore si fermerà per alcuni secondi. Fortunatamente Aycut e Bahtiyar riusciranno a rianimarlo tramite il messaggio cardiaco, tanto da salvargli la vita. Momenti drammatici che avranno un lieto fine. L'avvocato del fratello di Mujgan rinuncerà a prelevare Kerem Ali dopo averlo visto curato amorevolmente dai suoi zii.