Domenica 26 novembre il pubblico di Amici assisterà alla prima doppia eliminazione di quest'anno: le anticipazioni fanno sapere che Chiara e Stella hanno lasciato il posto a Lucia e Martina dopo aver affrontato e perso una sfida. Il confronto tra Nicholas e un talento esterno, invece, non ha avuto ancora un verdetto: il ballerino cercherà di riconfermarsi la prossima settimana. Tra gli ospiti della decima puntata ci sono anche due ex allievi e vincitori del talent-show, ovvero Gaia Gozzi e Luigi Strangis.

Due addii e un verdetto 'in pausa' ad Amici

Cambia la classe di Amici nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv domenica pomeriggio: gli spoiler che circolano in rete da giovedì scorso, infatti, fanno sapere che due allieve sono state eliminate e altrettante sono subentrate al loro posto.

Emanuel Lo e Anna Pettinelli hanno acconsentito affinché Chiara e Stella sostenessero una sfida come "punizione" per l'ultimo posto nella gara settimanale che hanno giudicato i ragazzi stessi.

La ballerina ha perso con Lucia, la cantante contro Martina: sono loro le due new entry del cast che d'ora in poi concorreranno con gli altri titolari per cercare di accedere alla fase serale.

Il terzo ed ultimo talento che nel decimo speciale si è confrontato con un esterno è Nicholas: Raimondo Todaro ha voluto che il giovane dimostrasse di meritare il banco che la maestra Celentano sta mettendo in discussione sin dall'inizio delle lezioni.

La giudice, però, non ha saputo emettere un verdetto e ha rimandato il tutto alla prossima puntata: una prova comparata deciderà il vincitore di questa sfida attualmente "congelata".

Punizione per un amato protagonista di Amici

Un'altra anticipazioni della decima puntata di Amici è quella sul provvedimento che Zerbi ha inflitto ad Holden dopo aver saputo che è l'allievo che collabora meno nelle pulizie in casetta.

Rudy ha deciso di sospendere la maglia al cantante per spronarlo a darsi da fare nelle faccende come fanno tutti gli altri.

Anche Mida e Ayle erano nel gruppo di coloro che aiutano meno in casa ma il professore di canto ha scelto di punire solo l'interprete di "Dimmi che non è un addio".

Per un talento che ha momentaneamente perso la felpa da titolare, un altro l'ha riconquistata: Simone è riuscito a convincere Emanuel Lo a riprenderlo nella sua squadra dopo tre settimane.

I compiti del nuovo appuntamento con Amici

Durante la puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 26 novembre due allievi hanno eseguito i compiti che i professori gli hanno assegnato in settimana.

Nicholas ha proposto una coreografia sensuale ma la maestra Celentano l'ha bocciato dicendo di non averlo trovato credibile in quelle vesti. Anche Emanuel Lo ha concordato con la collega, anzi ha aggiunto che se il giovane non avesse avuto un fisico prestante non sarebbe mai entrato nella scuola.

Kumo, invece, ha fatto un passo a due con Elena D'Amario su richiesta di Raimondo e, nonostante alcune incertezze, ha ottenuto la sufficienza.

Tra una prova e l'altra sul palco si sono alternati diversi ospiti: Gaia Gozzi ha fatto promozione al nuovo inedito "Tokyo", Luigi Strangis è tornato in studio per cantare in anteprima "Stupida libertà", Orietta Berti e Stash hanno giudicato la gara cover e Rebecca Bianchi quella di ballo.