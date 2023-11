Le anticipazioni di Terra Amara del mese di dicembre rivelano che Demir si ritroverà a schivare i colpi bassi da parte di Umit, la quale non si farà scrupoli a mettere zizzania nel suo rapporto con Zuleyha.

La figlia di Sevda non accetterà facilmente l'idea di essere stata rifiutata da Demir, col quale sognava di poter costruire un futuro insieme.

Metterà alle strette Demir, al punto che l'uomo proverà a togliersi la vita dopo essere stato rifiutato anche da Zuleyha.

Zuleyha scopre che Demir aspetta un figlio da Umit nelle nuove puntate della soap

Quella tra Demir e Umit sarà una storia travagliata, dato che ben presto l'uomo si renderà conto di essere ancora profondamente innamorato di Zuleyha e cercherà di fare il possibile per sbarazzarsi della figlia di Sevda.

Umit non sarà disposta a fare un passo indietro in maniera facile e decisa, e ben presto tornerà all'attacco inscenando una finta gravidanza.

La donna chiederà a Zuleyha di poter avere un confronto con lei e le svelerà di essere stata a letto col suo uomo, tanto da aver scoperto di essere incinta.

Uno shock per Zuleyha, che resterà spiazzata e si scaglierà contro il suo uomo.

Zuleyha chiude con Demir e lo caccia via

Zuleyha affronterà Demir a muso duro e lo caccerà via dalla tenuta, dicendogli che da quel momento il loro matrimonio non avrebbe avuto un seguito.

Zuleyha non riuscirà ad accettare il fatto che Demir possa diventare padre di un bambino portato in grembo dalla sua nemica, e per tale motivo non esiterà a farsi da parte e a chiudere questa relazione.

Un duro colpo per Demir, che si renderà conto di perdere per sempre il vero grande amore della sua vita per colpa della vendetta di Umit.

Demir disperato per amore e tenta di togliersi la vita

La reazione di Demir sarà spietata. Dopo aver ricevuto tramite telefono l'ennesima provocazione da parte di Umit, si recherà nell'albergo in cui alloggia e non si farà scrupoli ad alzare la voce contro di lei, accusandola di essere la causa della sua infelicità.

Demir sarà armato di pistola e non solo vorrà uccidere Umit, ma vorrà togliere la vita anche a se stesso. Sarà l'intervento provvidenziale di Zuleyha a risolvere la situazione.

Zuleyha sentirà la telefonata che Demir riceverà da Umit, così deciderà di seguirlo in albergo e quando da fuori la stanza si renderà conto che è pronto a compiere l'insano gesto, entrerà dentro e convincerà Demir non solo a non uccidere Umit, ma a non farla finita, promettendogli che sarà per sempre al suo fianco.