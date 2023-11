Prosegue l'appuntamento con Beautiful su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che il piccolo Douglas, dato in affido da Thomas a Liam e Hope per una vita familiare più stabile, potrebbe tornare a vivere proprio con il padre. Thomas, dopo aver passato del tempo con Douglas, farà un proposta e chiederà di poter vivere con suo figlio a casa di Eric, e questo farà disperare Hope che ormai vede Douglas come suo figlio.

Thomas va a trovare Douglas

Dopo la notizia della morte di Sheila i Forrester rimarranno spiazzati da un'altra novità. Tutto inizierà con Thomas che andrò a fare visita al figlio Douglas.

Liam gli dirà che il bambino è a giocare a tennis e che può aspettarlo con lui. I due inizieranno a parlare prima della felicità di Steffy e Finn, e poi di tutti quello che ha fatto Sheila. Questi argomenti saranno uno d'ispirazione per Thomas, che affermerà che la vita è breve e bisogna viverla il più possibile. Quando arriverà Douglas, Thomas si metterà a giocare con il figlio in giardino mostrando una forte complicità. Dirà che suo figlio gli manca molto e che vorrebbe trascorrere più tempo con lui. Il bambino lo abbraccerà e quando Thomas resterà da solo con Liam e Hope parlerà con loro in modo serio.

Il futuro incerto di Douglas

Ci sarà un confronto tra Liam, Hope e Thomas che sorprenderà tutti.

Thomas ringrazierà Hope per aver dato a Douglas una casa meravigliosa, ma successivamente le proporrà che il bambino vada a vivere con lui. Thomas spiegherà che la casa di Eric sarebbe l'ideale per trascorrere più tempo con il figlio e Hope potrebbe andare a trovarlo tutte le volte in cui lo desidera. La donna non riuscirà a credere alla proposta di Thomas e quando andrà via ne parlerà con Liam.

Per Hope sarebbe impensabile strappare Douglas dalla sua famiglia e da sua sorella per andare a vivere con il padre e si dispererà.

Liam e Hope contro i Forrester per la custodia del bambino

Thomas non avrà nessuna intenzione di arrendersi e farà di tutto per riavere con sé il figlio. Il bambino era stato affidato da lui a Hope e Liam per dargli una famiglia stabile, ma Douglas è figlio di Thomas e la defunta Caroline.

Dopo periodi non facili, il padre di Thomas sembra aver ritrovato la serenità e avrà voglia di ricostruire il suo rapporto con il figlio. L'idea farà rabbrividire Hope, che avrà dalla sua parte Liam, ma Thomas potrà contare sul sostegno della famiglia Forrester e non sarà una battaglia semplice.