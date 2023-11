Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara che andranno in onda venerdì 24 e sabato 25 novembre Sevda, ricattata dalla figlia, inizierà a seminare dubbi in Demir sul suo matrimonio scatenando la gelosia di Yaman verso Yilmaz. Intanto, Fekeli informerà Lutfiye della relazione tra Fikret e Umit, preoccupandosi per il nipote. Pensando che Fikret abbia causato l'incidente di Zuleyha, lo denuncerà per proteggerlo da Yaman. Infine, Sermin scoprirà la vera identità di Umit, mentre Sevda farà un annuncio sul giornale per dimostrare ad Umit la sua fedeltà.

Fekeli denuncia suo nipote per l'incidente di Zuleyha

Fekeli si appresterà a dettagliare a Lutfiye la complessa relazione tra Fikret e Umit, esprimendo allo stesso tempo le sue profonde preoccupazioni per il nipote. A mano a mano che giunge a conoscenza dell'ipotesi che l'incidente di Zuleyha possa essere stato provocato da una mano malintenzionata, Ali Rahmet non esiterà a formulare l'idea che Fikret potrebbe essere coinvolto. La sua mossa successiva sarà di denunciare il nipote per proteggerlo da Demir. Tuttavia, Fikret verrà scagionato, ma la ferita causata dalla denuncia si trasformerà in rabbia tanto da rinnegare Fekeli come zio.

Sermin è convinta che ci sia un legame tra Umit e Sevda

Raggiunta la consapevolezza che Fikret non è il responsabile dell'incidente di Zuleyha, Fekeli deciderà di affrontare suo nipote per presentare le sue sincere scuse.

Umit, nel frattempo, si recherà da Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni, manifestando una preoccupazione onesta, mentre Demir intimerà la dottoressa di allontanarsi dalla sua famiglia. Parallelamente, Sermin condividerà con Lutfiye la scoperta sensazionale: la donna che Sevda nominava durante un momento di delirio era proprio Umit, il cui secondo nome, Ayla, rimane avvolto nel mistero.

Convinta che Sevda e Umit abbiano una lunga storia alle spalle, Sermin si troverà ad indagare.

Sevda fa un annuncio sul giornale

A questo punto, Lutfiye andrà in ospedale a parlare direttamente con Umit sperando di gettare luce sulla rivelazione fatta da Sermin. Nel frattempo, Sevda, pur manifestando un attaccamento a malincuore per la figlia appena ritrovata, si troverà sottoposta al ricatto di Umit: dovrà aiutarla a rovinare il matrimonio tra i coniugi Yaman.

Nonostante l'opposizione interna, Sevda inizierà a seminare dubbi nella mente di Demir, giocando sulla sua gelosia nei confronti del passato con Yilmaz. Infine, Lutfiye condividerà con Fekeli la rivelazione di Sevda riguardo alla vera identità di Umit, mentre Sevda farà pubblicare sul giornale un annuncio per dimostrare ad Umit le sue intenzioni.