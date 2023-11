C'era grande attesa per la messa in onda della puntata di Uomini e donne dedicata ai ritorni in studio di Ida Platano e Armando Incarnato. Ad assistere all'"insediamento" sul trono della dama e al rientro nel parterre del cavaliere, infatti, sono stati 2,8 milioni di spettatori, per uno share che sfiorato il 28%. Numeri importanti per il dating-show di Maria De Filippi, che intanto il 22 novembre ha dato il via a una nuova fase aprendo ai tronisti over 40.

I numeri di U&D da record stagionale

Il pubblico di U&D ha aspettato circa due settimane per assistere ad una delle puntate più attese della stagione: il 22 novembre, infatti, è stata trasmessa in tv la registrazione di martedì 7, quella dedicata a due grandi ritorni.

Già nella prima parte di questo appuntamento sono stati mostrati i rientri nel cast di Ida Platano e di Armando Incarnato, di nuovo tra i protagonisti del dating-show a diversi mesi di distanza dalla loro uscita di scena in coppia o da single.

Maria De Filippi ha presentato la dama parlando dell'inizio di una "nuova era": per la prima volta nella storia del programma, infatti, a cercare l'amore sul trono è una over 40.

La conduttrice ha anche anticipato che in futuro potrebbe essere dato spazio ad altri "senior" nel Trono Classico, soprattutto se l'"esperimento" con Ida dovesse rivelarsi vincente in termini di ascolti e di dinamiche offerte alla trasmissione.

Successo per le mosse della redazione di U&D

La mattina del 23 novembre sono stati pubblicati i dati Auditel della giornata precedente e, come molti fan si aspettavano, U&D ha fatto registrare numeri molto importanti.

La puntata del dating-show che è andata in onda mercoledì 22 novembre, infatti, è stata seguita da 2,8 milioni di telespettatori e lo share ha sfiorato il 28%.

Ottimi numeri per il format condotto da Maria De Filippi dopo qualche settimana di stasi e il merito sembra essere proprio dei chiacchieratissimi ritorni di Ida e Armando. In particolare Platano è stata ufficializzata nel ruolo di tronista e ha già iniziato a conoscere alcuni aspiranti corteggiatori, mentre Incarnato ha ripreso posto nel parterre maschile e si è subito scontrato con Aurora.

L'assenza del cavaliere nelle ultime riprese di U&D

Se il percorso di Ida sul trono è appena iniziato e promette bene, quello di Armando nel parterre Over sembra aver già subito una battuta d'arresto.

Le anticipazioni delle ultime tre registrazioni di U&D, infatti, fanno sapere che Incarnato non era in studio e nessuno ha mai fatto accenno alla sua assenza. Stando a quello che hanno raccontato le persone che hanno partecipato alle riprese del 15, del 20 e del 21 novembre il cavaliere non si è visto agli Elios e Maria De Filippi non ha spiegato il perché.

Ad oggi l'imprenditore campano ha preso parte a una sola registrazione dell'edizione 2023/2024: quella che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5 e che dovrebbe concludersi venerdì 24.