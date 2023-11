Nella puntata di Terra Amara del 25 novembre Sevda vorrà aiutare Ümit nel suo piano per far separare Züleyha e Demir, così insinuerà in quest'ultimo il dubbio che la moglie possa ancora essere innamorata di Yilmaz. Il suo piano risulterà vincente perché alla fine Demir crederà seriamente che la moglie in realtà non lo ami e che sia ancora legata al suo passato.

Sevda si allea con Ümit per distruggere il matrimonio di Demir

Sevda proverà a mettere un po' di quiete nell'animo di Ümit e la spronerà a dimenticarsi di Demir. Seguire ossessivamente un uomo sposato sicuramente non è una cosa che la renderà felice.

Ümit, però, non sarà per niente d'accordo e minaccerà la madre: se non l'aiuterà a distruggere il matrimonio tra Demir e Züleyha non la rivedrà mai più.

Sarà così che Sevda, nonostante non voglia assolutamente farlo, dovrà sottostare al ricatto della figlia, anche perché non avrà nessuna intenzione di perderla. Per aiutarla agirà contro Demir e toccherà un tasto dolente: l'amore che Züleyha provava per Yilmaz.

Züleyha è la prima vittima di Sevda

Per prima cosa Sevda "lavorerà" su Züleyha. Quest'ultima andrà a trovarla nella serra della tenuta e mentre si troverà a fare del giardinaggio consiglierà alla ragazza di portare dei fiori sulla tomba di Yilmaz. Le darà dei narcisi e Züleyha, grata per il gesto, andrà subito a portarglieli.

Pochi istanti dopo nella villa arriverà Demir alla ricerca di Züleyha. Quando chiederà a Sevda se l'ha vista, quest'ultima lo guarderà come se provasse pietà. Demir non capirà che cosa stia succedendo, allora Sevda metterà in atto il suo piano per "demolire" la povera Züleyha.

Demir becca Züleyha mentre porta dei fiori sulla tomba di Yilmaz

Sevda insinuerà in Demir il dubbio che Züleyha possa ancora amare Yilmaz. Gli racconterà che ogni giorno si reca in cimitero per far visita alla sua tomba e anche in quel preciso istante si trova lì. Gli ha portato dei narcisi, che nel linguaggio dei fiori significano "amore eterno".

Demir sarà sempre più turbato, allora Sevda rincarerà la dose dicendogli che quando non è nella villa Züleyha chiama il loro primogenito Yilmaz, solo quando rincasa lo chiama Adnan.

Demir proverà una gelosia sempre più forte e questo sentimento porterà Sevda a dirgli che forse Züleyha non lo ama per davvero. Non vorrà dare nessuna soddisfazione alla donna, però vorrà accettarsi che i suoi racconti sono veri, così si recherà in cimitero e di nascosto vedrà Züleyha mentre porge sulla tomba di Yilmaz dei narcisi. Sevda aveva ragione penserà e senza dire una parola se ne andrà sconsolato. La donna riuscirà a cogliere nel segno, ma Demir si allontanerà seriamente dalla moglie?