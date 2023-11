Nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda venerdì 17 e sabato 18 novembre a villa Yaman una busta destinata a Zuleyha contenente foto compromettenti verrà intercettata da Sevda.

Successivamente, Sevda, dopo un confronto con Umit, avrà un infarto. Intanto, Gaffur, rimasto senza casa, si rifugerà in una baracca con altri braccianti, ma Rasit, su ordine di Demir e Saniye, lo costringerà ad andarsene. Infine, Demir escluderà Umit dalla festa di suo figlio Adnan scatenando l'ira della donna.

Sevda intercetta una busta destinata a Zuleyha Altun

Gaffur si troverà privato della propria dimora e quindi deciderà di rifugiarsi in una baracca con altri braccianti, tuttavia quando Demir e Saniye verranno a conoscenza dell'idea di Taskin ordineranno a Rasit di cacciarlo. Per questo motivo, Gaffur si troverà costretto ad abbandonare anche questo modesto rifugio. Intanto, a villa Yaman arriverà un pacco destinato a Zuleyha, ma a causa dell'assenza di quest'ultima nella dimora, sarà Sevda a ritirare la busta. A questo punto, l'ex cantante deciderà di aprirla e scoprirà con sgomento delle fotografie raffiguranti Umit e Demir in pose intime. Infuriata, Sevda si recherà dalla dottoressa con l'intenzione di esigere la chiusura definitiva di questa relazione extra-coniugale.

Umit rivela a Sevda di essere sua figlia

Questo confronto sarà l'occasione in cui Umit svelerà a Sevda di essere sua figlia. La rivelazione sarà un colpo così devastante da causare un infarto alla donna, la quale sarà immediatamente ricoverata. Nel frattempo, Zuleyha, recatasi in ospedale per altri motivi, sarà informata da Mujgan dell'accaduto e correrà con premura da Sevda, ma ben presto anche Demir si unirà a loro.

Durante la permanenza nella struttura ospedaliera, Umit si prenderà cura della madre, mentre Sevda tenterà di spiegare di non averla mai abbandonata, ma la dottoressa sembrerà irremovibile sulle proprie convinzioni. Nel frattempo, anche Sermin farà visita a Sevda e in quest'occasione le chiederà di Ayla, ma l'ex cantante preferirà fingersi confusa per evitare domande.

Demir esclude Umit dalla festa di suo figlio Adnan

Fikret orchestrerà l'invio di fotografie che ritraggono Umit coinvolta in situazioni intime con Demir direttamente a Zuleyha. Parallelamente, Umit cercherà di giustificare le proprie azioni con l'intenzione di avvertire il signor Yaman dell'imminente pericolo. Tuttavia, ferita dall'offesa di Demir, che la escluderà dalla lista degli invitati alla festa di Adnan, Umit abbraccerà la "causa" di Fikret di perseguire nella vendetta. Infine, Gaffur, escluso dal contesto della villa, si dedicherà a lavori occasionali, mentre Uzum confesserà a Gulten di sentire acutamente la mancanza sia sua che di Saniye.