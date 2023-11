Negli episodi di Terra amara in onda il 17 e il 18 novembre su Canale 5 Sevda avrà un infarto dopo aver scoperto che Umit è sua figlia. A Villa Yaman intanto, si festeggerà il compleanno del piccolo Adnan, che riceverà un regalo speciale da Demir.

Sevda decide di affrontare Umit: spoiler del 17 novembre

Venerdì 17 novembre le trame riprenderanno dal momento in cui Gaffur sarà stato cacciato dalla tenuta da Demir. Nel nuovo episodio, l'ex capomastro cercherà rifugio nelle baracche dei braccianti, ma verrà scoperto da Rasit. Quest'ultimo non potrà far altro che cacciarlo anche da lì, per non incorrere nell'ira di Yaman.

Gaffur a questo punto, si ritroverà a vagare come un senzatetto.

A villa Yaman nel frattempo arriverà una busta anonima indirizzata a Zuleyha. Quest'ultima non sarà in casa e la busta verrà aperta da Sevda che troverà al suo interno una fotografia che ritrae Umit e Demir insieme. Sevda deciderà quindi di andare dalla dottoressa per mettere un punto definitivo sulla questione, dicendole che dovrà lasciare in pace Demir e Zuleyha.

Sevda ha un malore dopo aver scoperto che Umit è sua figlia: trama del 18 novembre

Il confronto tra Sevda e Umit proseguirà anche nella puntata di sabato 18 novembre. Tra le due la tensione sarà alle stelle e la situazione precipiterà nel momento in cui Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia.

Sarà una notizia talmente scioccante che Sevda verrà volta da un infarto. La donna verrà ricoverata in ospedale dove riceverà la visita di Demir e Zuleyha.

Nel frattempo, Fekeli scoprirà che Fikret gli ha mentito e che non è mai andato in Germania. Il nipote è infatti ancora a Cukurova e continuerà a tramare contro il fratellastro.

Anche se, tranne Umit, nessuno saprà dove si nasconde.

Il piccolo Adnan compie gli anni e Demir gli fa un regalo speciale

Il giorno del compleanno del piccolo Adnan alla Villa tutto sarà pronto per festeggiare il primogenito di Zuleyha. Alla festa presenzierà anche Umit, nonostante non sia stata invitata. Demir sarà alquanto contrariato ma, nel contempo, cercherà di non rovinare la festa al piccolo.

Yaman per l'occasione farà un regalo davvero speciale al bambino: gli darà il nome del padre Yilmaz.

Dando uno sguardo alle trame successive, Gaffur continuerà a vagare per la città in cerca di vitto e alloggio e alla fine deciderà di andare a dormire nella stalla di Villa Yaman, nella quale poi rischierà di morire ustionato a seguito di un incendio appiccato da Fikret.