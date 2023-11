Nei prossimi episodi della terza stagione di Terra Amara ci sarà l'arrivo alla tenuta di Cumali, un nuovo operaio. Saniye lo terrà d'occhio e quando lo vedrà accarezzare in maniera ambigua Uzum lo colpirà con un bastone, ma la bambina confesserà che l'uomo è il suo padre biologico. Gaffur e la moglie saranno sconvolti da questa rivelazione, anche perché temeranno di perdere la loro amata figlia.

Un nuovo operaio arriva alla villa ed è Gaffur ad assumerlo

Presto a Villa Yaman arriverà un nuovo personaggio, Cumali, che verrà assunto da Gaffur come bracciante.

L'uomo non convincerà affatto Saniye che non lo perderà d'occhio, visto che sospetterà che ci sia un certo interesse verso Uzum. La moglie di Gaffur parlerà con Zuleyha di questo problema, tanto che chiederà alla donna il permesso di licenziare Cumali perché non gli piace affatto. Il bracciante, tuttavia, quando vedrà il suo posto di lavoro vacillare, implorerà a Saniye di restare a qualunque condizione e la donna avrà pietà di lui. I problemi non finiranno perché l'uomo continuerà a stare sempre troppo vicino alla piccola Uzum e la moglie di Gaffur non riuscirà più a sopportarlo.

Saniye teme nel vedere Cumali troppo vicino a Uzum

Un giorno Cumali si avvicinerà alla figlia di Saniye e le accarezzerà il viso.

Quando la donna vedrà la scena non potrà più trattenersi e interverrà immediatamente. Dopo aver preso un bastone Saniye colpirà l'uomo alla testa, facendolo cadere privo di sensi. Le condizioni di Cumali appariranno preoccupanti, tanto che Saniye temerà di averlo ucciso. Arriveranno anche Demir e Zuleyha, che sentendo i pianti della moglie di Gaffur si domanderanno cosa sia successo.

Saniye abbraccerà la figlia che sarà molto spaventata.

Uzum rivela la vera identità dell'operaio

Sul posto arriveranno anche tutti gli operai, allarmati dalle urla. Saniye proverà a spiegare ciò che è accaduto e nel momento di massima tensione interverrà la piccola Uzum, che confesserà il motivo della stretta vicinanza tra lei e Cumali: si tratta del suo padre biologico.

Le rivelazioni di Uzum sconvolgeranno Saniye e Gaffur, che non riusciranno a capire come la bambina possa avere questa informazione. Inoltre i due avranno paura di perdere Uzum, che per loro è ormai una figlia a tutti gli effetti e saranno disperati. Quando Cumali uscirà dall'ospedale spiegherà di essere stato molti anni in prigione e di essere tornato per recuperare un rapporto almeno con la figlia, visto che la moglie è morta. L'incapacità di sostenere economicamente la bambina spingerà l'uomo a chiedere di restare alla tenuta per poterla almeno vedere.