La quarta stagione di Terra amara narrerà anche la fine di Ümit. Verrà uccisa da Züleyha, anche se la donna inizialmente penserà di averla solo ferita. Le sparerà un colpo e successivamente quando controllerà l'entità della ferita si renderà conto che Ümit non è affatto incinta di Demir: sotto la camicia indossa un cuscino di gommapiuma per simulare il pancione.

Ümit crede che Züleyha sappia dove si trovi Demir

Züleyha attraverserà un periodo molto complicato durante la quarta stagione di Terra Amara. Demir scomparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman e la ragazza vivrà in un perenne stato d'ansia, visto che non saprà se il marito sia vivo o morto.

In più avrà sempre Ümit alle calcagna, perché la dottoressa crederà che Züleyha sappia dove si sia rifugiato il marito e che non glielo voglia dire.

Ümit sarà sempre più fuori controllo, al punto che per estorcere la verità su Demir a Züleyha proverà a minacciarla facendo sequestrare Adnan. Chiederà a Cumali, un operaio della tenuta, di rapire il bambino e di portarglielo. Successivamente chiamerà Züleyha: se vuole il bambino indietro deve dirle la verità in merito a dove si trovi Demir.

Züleyha scopre che Ümit non è mai stata incinta di Demir

Fortunatamente Ümit non avrà alcuna intenzione di fare del male al bambino, vorrà solo usarlo per ottenere ciò che vuole. Darà a Züleyha un appuntamento in cui sarà disposta a darle il bambino solo in cambio della verità sulla fine di Demir.

L'incontro tra le due, però, degenererà: Züleyha per difendersi tirerà fuori una pistola, ma farà partire accidentalmente un colpo che ferirà Ümit in pieno petto.

Züleyha si dispererà, anche perché Ümit è incinta. Le solleverà la camicia per capire l'entità della ferita, ma solo in quel preciso istante si renderà conto che la dottoressa ha mentito a tutti: non è affatto incinta e per simulare il pancione indossa un cuscino fatto di gommapiuma.

Hakan salva Züleyha da una possibile accusa di omicidio

Züleyha temerà di averla uccisa, così prenderà il bambino e rientrerà alla villa per chiedere aiuto a qualcuno. Troverà Fekeli e Fikret ai quali racconterà cosa è successo. Entrambi allarmati correranno con Züleyha nel luogo della sparatoria, ma appena arrivati non troveranno Ümit e nemmeno la sua macchina.

Crederanno che la ragazza sia rimasta solo ferita e che una volta ripresa conoscenza sia fuggita via, ma in realtà Züleyha l'ha realmente uccisa. Il corpo verrà occultato da Hakan, che a suo piacimento deciderà in che modo inscenare la morte di Ümit. Non vuole che Züleyha finisca in carcere per omicidio, anche perché gli serve per attuare la sua vendetta contro Demir.