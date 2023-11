In Terra Amara Fikret non prenderà bene il fatto che la sua complice, Ümit, si innamori di Demir e non avrà pietà di lei nemmeno quando sarà in fin di vita dopo essere caduta dalle scale. La ragazza perderà l'equilibrio proprio mentre avrà discussione con Fikret e lui temendo che possa finire in carcere per tentato omicidio, non le presterà soccorso e se la darà a gambe levate. Riuscirà Ümit a sopravvivere?

Fikret vuole fuggire da Çukurova insieme a Müjgan

Le cose non procederanno bene per Ümit. È arrivata a Çukurova non solo con l'intento di arricchire la sua carriera da medico, ma anche di aiutare l'amico Fikret nella sua vendetta contro Demir.

Le cose, però, sono andate diversamente: Ümit si è innamorata di Demir e questa cosa farà arrabbiare tanto Fikret quando lo verrà a scoprire.

Anche lui, a un certo punto, non vorrà più rimanere a Çukurova e scappare insieme a Müjgan, e prima di farlo andrà a casa di Ümit per prendere tutte le sue cose.

Ümit vuole che Fikret l'aiuti a riconquistare Demir

Ümit accuserà Fikret di tradirla: proprio nel momento in cui ha più bisogno di lui, visto che Demir l'ha messa da parte per stare con la moglie, lui da egoista pensa solo alla sua felicità e ad andarsene via con Müjgan.

Ümit sentirà il bisogno di incolpare qualcuno per i disastri della sua vita e se la prenderà proprio con Fikret, al punto che gli chiederà di intercedere per lei con Demir e spiegargli che lo ama veramente, e che se nel corso delle settimane ha tramato contro di lui l'ha fatto perché voleva aiutare Fikret.

Quest'ultimo, però, non avrà nessuna intenzione di andare a parlare con il fratellastro.

Ümit perde l'equilibrio e cade dalle scale

La casa di Ümit è su due piani e lei insieme a Fikret si troverà nel secondo. Quando lui proverà ad andare via con le sue cose, lei lo bloccherà, proprio di fronte al vano della scala. Sfogherà la rabbia dentro di sé spintonando Fikret, ma a un certo punto Ümit perderà l'equilibrio e rotolerà giù dalla scala.

Fikret correrà per capire se si è fatta male e quando vedrà che Ümit non dà nessun segnale vita, penserà bene di fuggire. Se chiamasse i soccorsi probabilmente verrebbe incolpato dell'incidente, così se ne andrà come se nulla fosse.

Sermin e Füsun soccorrono Ümit dopo la caduta dalle scale

In questa vicenda sarà provvidenziale l'intervento di Sermin e Füsun.

Le due, mentre indagheranno per scoprire qual è il legame tra Sevda e Ümit, andranno a casa della dottoressa e la troveranno riversa a terra e priva di sensi.

Temeranno che sia morta, vista anche la grande perdita di sangue a causa di una ferita alla testa. La prima cosa che faranno sarà allertare i soccorsi e Ümit si troverà seriamente a lottare per la vita.