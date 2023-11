Nella puntata di Terra Amara del 23 novembre Züleyha perderà il bambino: quest'ultima sarà vittima di un incidente stradale dove verrà soccorsa da Ümit e sottoposta a un intervento chirurgico, ma ciò non basterà per salvare anche la vita del figlio che porta in grembo.

Ümit soccorre Züleyha

Dopo aver scoperto da Müjgan che Demir e Züleyha presto avranno un bambino, Ümit vorrà raccontare alla sua nemica che il marito non è proprio uno stinco di santo, visto che ha avuto una storia d'amore clandestina con lei. Müjgan proverà a far di tutto per fermare l'amica, ma non ci riuscirà.

Ümit si metterà in viaggio e durante il tragitto vedrà che una macchina è finita sopra un albero. Scenderà subito dalla sua auto per prestare soccorso al conducente e rimarrà scioccata quando si renderà contro che si tratta di Züleyha.

La corsa disperata verso l'ospedale

La ragazza sarà riversa sul volante e si accorgerà della presenza di Ümit e con un filo di voce le chiederà aiuto. La dottoressa però, per un attimo sembrerà non disposta a prestarle soccorso, anzi penserà che senza Züleyha potrebbe avere campo libero con Demir. Nonostante tutto, il senso del dovere di Ümit come medico si farà avanti: fermerà alcuni uomini di passaggio nella strada e insieme trasporteranno Züleyha in ospedale.

La situazione della ragazza sarà abbastanza grave e i medici riterranno opportuno intervenire con un'operazione chirurgica. In ospedale arriveranno anche Demir e Sevda che attenderanno con ansia buone notizie da parte del medico.

Züleyha perde il bambino

A intervento finito il medico parlerà con Demir e gli dirà che tutto è andato per il meglio e che la moglie è in ripresa.

Per quanto riguarda il bambino purtroppo non è stato possibile salvarlo, anche perché Züleyha si trovava ancora nella fase critica della gravidanza, ovvero i primi tre mesi.

Demir non riuscirà a trattenere il dolore e si sfogherà piangendo. Sevda proverà a consolarlo, ma non sarà facile. La parte più dura della faccenda dovrà ancora arrivare, ovvero dire a Züleyha che ha perso il bambino.

Züleyha scopre che non diventerà madre per la terza volta

Quando la ragazza si risveglierà dopo l'intervento, la prima cosa che farà sarà chiedere a Demir come sta il bambino, ma il marito non saprà cosa dirle e chinerà il capo. Con quel gesto Züleyha capirà che purtroppo per il suo bambino non c'è stato nulla da fare e anche lei si lascerà andare alle lacrime.

Sarà un momento veramente duro per la famiglia Yaman e Demir non avrà nemmeno tempo di pensare come mai Züleyha sia uscita fuori con la macchina. Più in là verrà fuori che la macchina ha sbandato a causa di una tanica di olio rovesciata in mezzo alla strada e Fekeli penserà che dietro a tutto questo ci sia la mano di Fikret.