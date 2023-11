Domenica 19 novembre Alessandro Basciano ha pubblicato su Instagram un post malinconico in cui ha lasciato intendere di volersi allontanare per un periodo, aggiungendo di essere provato fisicamente dopo la rottura con Sophie Codegoni.

Le parole sui social di Alessandro Basciano

Su Instagram, Alessandro Basciano ha pubblicato un post malinconico in cui ha esordito affermando: “È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte".

Poi ha proseguito raccontando: "Ho dato tutto me stesso, ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia.

Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso".

Basciano ha poi aggiunto: "Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse è l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Non vi nascondo la mia malinconia ma purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca tutto”.

Basciano ha smesso di seguire su Instagram il suo ex manager

Di recente Alessandro Basciano aveva anche fatto sapere di avere messo fine alla collaborazione con il manager Benji Costantino e ha smesso di seguirlo su Instagram.

Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, la presenza del manager di Alessandro nella relazione tra Sophie e Basciano sarebbe stata piuttosto invadente e lo stesso Costantino sarebbe anche coinvolto nella paparazzata a Ibiza: secondo indiscrezioni (non confermate dai diretti interessati) sarebbe stato proprio il manager di Alessandro a inviare i video del presunto tradimento a Codegoni.

Alessandro sostiene che Sophie non gli faccia vedere la figlia

Nei giorni scorsi Alessandro Basciano era tornato a parlare pubblicamente della rottura con Sophie Codegoni, postando su Instagram il contenuto di una mail inviata dal proprio legale a quello della ex, in cui sostiene che Sophie non gli faccia vedere la figlia nonostante le richieste di circa 3mila euro al mese.

In questa email emergeva anche l'intenzione di Basciano di non sparire dalla vita della figlia Celine Blue e di vederla nei pomeriggi del martedì e del giovedì, offrendo la propria disponibilità a prendersene cura quando Sophie è impegnata. Inoltre l'uomo ha avanzato anche la richiesta di essere informato sulla posizione della bambina quando non è con lui.