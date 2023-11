Cambio programmazione per Terra amara nel corso del mese di dicembre, quando si assisterà allo stop delle puntate trasmesse nella fascia serale di Canale 5.

Al contrario, resta confermata la messa in onda nel daytime pomeridiano, quando la soap continua a registrare numeri importanti e picchi del 30% di share.

Stop per Terra amara nella fascia serale a dicembre

Il cambio programmazione della soap per il mese di dicembre prevede lo stop nella fascia serale di Canale 5.

L'appuntamento con le puntate speciali di tre ore, che dal 5 novembre occupano lo slot della domenica sera, giungerà al termine il 17 dicembre con la messa in onda dell'ultima puntata.

Mediaset ha deciso di testare la soap nella fascia più prestigiosa del palinsesto. I nuovi episodi dovranno vedersela contro il finale di Cuori 2 e con la seconda stagione di Lea - I nostri figli con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Una sfida ambiziosa per la soap turca, che in queste settimane ha dimostrato tutta la sua forza nella fascia del daytime pomeridiano, registrando ascolti impensabili per la rete ammiraglia Mediaset.

L'appuntamento con la soap turca prosegue nel daytime pomeridiano di Canale 5

Per le ultime due domeniche del mese di dicembre non ci sarà più spazio per gli appuntamenti serali con la serie turca, che proseguirà regolarmente al pomeriggio.

Anche durante il periodo delle feste natalizie la messa in onda di Terra amara è regolarmente prevista nello slot orario feriale che va dalle 14:10 alle 14:45.

Al sabato pomeriggio, complice lo stop di Verissimo per la sosta di Natale, potrebbe esserci una sospensione della puntata extra large di due ore, in attesa poi di ritornare in onda regolarmente da gennaio 2024.

Zuleyha scopre che Demir aspetta un figlio da Umit

In attesa di scoprire se nel corso del nuovo anno verrà recuperato anche l'appuntamento in prima serata, le anticipazioni della soap rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con una "doccia gelata".

Poche settimane dopo il ritorno di fiamma ufficiale con Demir, Zuleyha verrà contattata da Umit che le svelerà di essere stata l'amante del suo uomo.

Umit spiazzerà la ignora di Cukurova svelandole di aver scoperto di essere incinta del suo primo figlio e il padre del bambino che porta in grembo è proprio di Demir.

Zuleyha resterà senza parole e non potrà nascondere la sua amarezza, tanto da decidere di cacciare via di casa il suo compagno, sostenendo di non voler vederlo mai più.