Durante la festa organizzata dagli autori del Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella si sono lasciati andare in un ballo molto sensuale ma non è scattato il bacio. Beatrice Luzzi parlando con Massimiliano Varrese e Fiordaliso ha spiegato che, secondo lei, Letizia non è realmente interessata al macellaio romano. In realtà non è la prima volta che l'attrice sostiene che non ci sia vicendevole attrazione.

Il commento dei concorrenti

Da qualche giorno a questa parte, Letizia Petris ha deciso di lasciarsi andare con Paolo Masella. Tuttavia fra i due non è ancora scattato nessun bacio.

Fiordaliso ha fatto notare a Massimiliano Varrese che di notte le persone si avvicinano ulteriormente. Dunque ha affermato con ironia: "Perché Paolo non la bacia? Adesso gli do una cartonata in testa". Dal canto suo Varrese ha replicato che non c'è alcuna fretta e quanto il Masella se la sentirà di baciare Letizia lo farà senza problemi. Al contrario, Beatrice Luzzi ha ipotizzato un mancato interesse da parte della concorrente di Riccione nei confronti del coinquilino: "Secondo me a lei lui non piace. Non c’è pulsione". Non è la prima volte che l'attrice sostiene che Letizia sia poco attratta da Paolo, tanto che in un'occasione ha ironizzato che fosse interessata solamente alle ragazze della casa.

Letizia e Paolo a confronto

Nel frattempo, Letizia Petris e Paolo Masella si sono concessi una chiacchierata confidenziale. In particolare, il macellaio ha immaginato come sarà quando scatterà il bacio con la coinquilina, ma quest'ultima lo ha frenato.

Nel dettaglio, Paolo si è domandato chi sarà il primo a baciare l'altro. Dal canto suo Letizia ha confidato di essere sempre stata lei a prendere l'iniziativa con i ragazzi, quindi ha sostenuto che probabilmente anche stavolta sarà così.

Al tempo stesso la concorrente ha precisato che si lascerà andare nel momento in cui sarà sicura di effettuare un passo in avanti.

Le ipotesi di alcuni utenti del web

Sui social, i fan del Grande Fratello stanno commentando l'avvicinamento di Letizia Petris e Paolo Masella. Mentre da un lato c'è chi non vede l'ora che i due diventino una coppia a tutti gli effetti, dall'altro c'è chi crede che Letizia si sia avvicinata al coinquilino solamente per fare dinamiche all'interno del programma.

Addirittura alcuni utenti credono che Letizia Petris sia interessata più a Vittorio Menozzi ma che non lo dica per paura del giudizio negativo di alcuni suoi compagni d'avventura. Ma non è tutto, perché c'è anche una minoranza che crede che Letizia abbia dimostrato di avere un'intesa particolare solo con Heidi Baci: in passato, Petris ha avuto una relazione con una ragazza.