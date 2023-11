Nel corso della diretta del Grande Fratello di lunedì 6 novembre 2023 verrà chiuso il televoto che decreterà il nome del nuovo concorrente eliminato. Secondo i sondaggi apparsi sul web a rischiare l'uscita sarebbe Angelica Baraldi. Mughini invece risulta essere il concorrente preferito dal pubblico del Reality Show. In nomination, oltre a Giampiero e Angelica, ci sono altri tre concorrenti: Alex, Giselda e Giuseppe.

Televoto eliminatorio del 6 novembre: in cinque in nomination

Alfonso Signorini ha aperto il nuovo televoto che si chiuderà nella puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre.

Sono cinque i concorrenti finiti in nomination e che quindi rischiano di uscire definitivamente dal Reality Show: Giampiero Mughini, Angelica Baraldi, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Alex Schwazer. Come già accennato, è un televoto eliminatorio. Quindi il meno votato dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Il pubblico ha ancora tempo per votare e per sostenere il proprio beniamino. Ci sono diversi modi per farlo: attraverso l'app Mediaset Infinity, il sito ufficiale del Grande Fratello, oppure tramite Smart TV o SMS.

Verdetto dei sondaggi: Angelica rischia l'eliminazione dal GF

Subito dopo la diretta del 2 novembre sul web i vari Forum dedicati al Grande Fratello hanno lanciato dei sondaggi per capire il sentiment del pubblico in merito a questo televoto.

Prendendo ad esempio quello lanciato da Grande Fratello forumfree, si può notare come Angelica Baraldi risulti essere al momento la meno votata con solo il 10% delle preferenze. Sarebbe lei la concorrente più a rischio. Pochi voti in più per Alex e Giuseppe, che riescono ad ottenere ciascuno il 13% dei consensi. Non può star tranquilla neppure neppure Giselda.

Per lei il 14% delle preferenze. Basta poco per ribaltare la situazione visto che le percentuali sono vicinissime.

Giampiero Mughini preferito dal pubblico del Grande Fratello

Non sembra esserci storia per quanto riguarda il preferito dal pubblico a casa. Attualmente Giampiero Mughini riesce ad ottenere quasi il 50% dei consensi.

Una percentuale altissima se si considera che sono cinque i concorrenti in nomination. Va comunque ricordato che si sta parlando di pronostici. Nulla è ancora detto. Per conoscere il verdetto ufficiale bisognerà attendere la diretta del 6 novembre. Sarà infatti Alfonso Signorini ad annunciare durante la puntata chi dovrà abbandonare la casa di Cinecittà tra Giampiero, Giuseppe, Giselda, Alex e Angelica. Va da sé che, se i pronostici venissero rispettati, la persona a rischio eliminazione è proprio Angelica Baraldi.