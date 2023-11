Cambio programmazione per Terra amara a partire dal prossimo 18 dicembre 2023. Gli spettatori dovranno abituarsi alla sospensione della puntata serale in prime time che, per le ultime due settimane del mese, non saranno più previste su Canale 5.

Tuttavia, la messa in onda della soap sarà regolarmente assicurata nella fascia del primo pomeriggio dal lunedì al sabato.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap si ferma nella fascia serale di Canale 5

Le novità del palinsesto Mediaset prevedono delle variazioni per la soap opera turca: dal 18 dicembre non ci sarà infatti più spazio per la messa in onda delle nuove puntate serali sulla rete ammiraglia del Biscione.

L'ultimo appuntamento serale sarà trasmesso domenica 17 dicembre, dopodiché il 24 e 31 dicembre non ci sarà spazio per nuove puntate speciali della durata di tre ore nella fascia serale.

Mediaset trasmetterà infatti dei concerto evento durante le ultime due serate di dicembre che andranno a sostituire la soap, la quale andrà comunque regolarmente avanti nella fascia del primo pomeriggio.

L'appuntamento con la soap turca assicurato nel daytime di dicembre

Per tutto il mese di dicembre, compreso il periodo a ridosso delle festività natalizie, è comunque assicurata la messa in onda di nuove puntate della serie turca in daytime.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì è confermato alle 14:10 così come al sabato pomeriggio ci sarà spazio per un nuovo appuntamento speciale della durata di due ore.

Da gennaio, complici i buoni ascolti che la serie ha registrato in queste prime settimane di programmazione nella fascia serale Mediaset, non si esclude ad ogni modo che la soap possa tornare anche con gli appuntamenti speciali della domenica sera.

Umit accusa Demir di tentato omicidio: l'uomo finirà in carcere nelle prossime puntate

Intanto, le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che Zuleyha e Demir si ritroveranno a dover affrontare l'ennesima batosta che metterà a durissima prova il loro amore: Umit accuserà infatti l'uomo di aver cercato di ucciderla.

La figlia di Sevda cadrà rovinosamente dalle scale dopo un acceso litigio con Fikret e, nel momento in cui riprenderà conoscenza in ospedale, accuserà di fatti il ricco Yaman di averle fatto del male.

Le forze dell'ordine busseranno così alle porte della tenuta per dichiararlo in arresto con l'accusa di tentato omicidio ai danni della donna.

Zuleyha resterà spiazzata da tale accusa e credendo nell'innocenza di suo marito si metterà subito all'opera per cercare di portare alla luce la verità dei fatti su quanto è successo e in tal modo incastrare Umit per quelle che ritiene delle infamanti bugie su Demir.