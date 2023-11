Nei nuovi episodi di Terra Amara in programma dal 1 al 3 dicembre 2023 sarà un duro colpo al cuore per Zuleyha scoprire che suo marito Demir l’ha tradita con Umit. La fanciulla, parecchio amareggiata, deciderà di fuggire da Cukurova con i figli Adnan e Leyla.

Fikret vorrà chiedere a Mujgan di diventare sua moglie quando sarà in procinto di perderla per sempre. La dottoressa, intanto, accetterà un lavoro in una clinica di Istanbul.

Fikret vuole scagionare Demir, Mujgan confortata da Fekeli

Nella puntata di venerdì 1 dicembre Fikret, mentre sarà ricercato dagli uomini di Sadi, deciderà di tornare a Cukurova per scagionare Demir.

Intanto Ali Rahmet Fekeli, dopo aver confortato Mujgan, si metterà in viaggio per Mersin appena capirà che Lutfiye è alla ricerca del nipote Fikret.

Fekeli testimonia a favore di Yaman, Zuleyha salva Sevda e Adnan

Gli spoiler sull’episodio di sabato 2 dicembre raccontano che non ci sarà alcuna traccia di Fikret.

Durante la notte dei banditi faranno irruzione alla villa Yaman per fare una rapina. Zuleyha ucciderà uno dei criminali per impedirgli di fare del male a suo figlio Adnan e di uccidere Sevda. Le due donne, in seguito, seppelliranno il corpo del malvivente per tenere nascosto l'accaduto.

Fikret sarà considerato il principale sospettato dell’assalto alla tenuta Yaman e appena verrà liberato per mancanza di prove avrà un chiarimento con lo zio Fekeli.

Mujgan decide di andare a lavorare a Istanbul, Demir vuole impedire a Zuleyha di partire

Nella puntata di domenica 3 dicembre, Mujgan, dopo aver litigato con Umit, metterà in guardia Zuleyha. La dottoressa Hekimoglu dimostrerà a Altun che suo marito Demir e Umit sono stati amanti facendole vedere delle fotografie. Altun farà credere a Mujgan di aver perdonato Yaman ma, in realtà, avrà il cuore spezzato.

A questo punto, Fikret lascerà Mujgan mentre alla villa verrà assunto il testimone che ha visto Sevda e Zuleyha sbarazzarsi del cadavere del bandito.

La dottoressa Hekimoglu deciderà di andare a lavorare a Istanbul, ma prima di partire la donna affiderà Kerem Alì a Fekeli e Lutfiye fino a quando non si sarà ripresa. Fikret, deciso a chiedere la mano di Mujgan, le assicurerà di essere disposto a dare una svolta alla sua vita insieme a lei.

Una volta dimessa dall’ospedale, Umit verrà cacciata sia da Demir che da Zuleyha. Appena quest’ultima venderà le azioni dell’azienda di famiglia per cominciare una nuova vita lontano da Cukurova con i figli, Demir vorrà fare il possibile per non farla salire a bordo dell’imbarcazione che la porterà lontana.