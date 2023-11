Il gioco della bottiglia che i concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di fare in casa ha aiutato Mirko e Perla a riavvicinarsi. I due ex fidanzati hanno ballato un lento per "penitenza" e in quel momento si sono sussurrati dolci parole all'orecchio. Brunetti, in particolare, si è detto contento dell'evoluzione positiva che ha avuto il loro rapporto dopo il brusco addio a Temptation Island.

L'avvicinamento tra le mura del GF

Continua il riavvicinamento nella casa del GF tra Mirko e Perla: la sera del 21 novembre, infatti, i due hanno partecipato al gioco della bottiglia e in diverse occasioni hanno dovuto interagire.

Un concorrente ha dovuto scegliere due persone del gruppo per un romantico lento al centro del salone e ovviamente è toccato a Brunetti e Vatiero. Gli ex fidanzati non si sono tirati indietro e quando è partita la musica si sono abbracciati e hanno iniziato a ballare stretti davanti a tutti i compagni d'avventura.

Mirko ha approfittato della situazione per dire qualcosa all'orecchio di Perla, un paio di riflessioni sul passato e sul presente che la giovane ha condiviso al cento per cento.

Le confidenze e l'intesa fra Mirko e Perla

"Vorrei dirti una cosa. Non ha avuto senso tutto quello che abbiamo fatto in questi tre mesi, ci siamo buttati addosso cattiverie", ha esordito Mirko nel breve dialogo che ha avuto con l'ex fidanzata tra le mura di Cinecittà.

La nuova concorrente del GF ha concordato e sempre sussurrando ha aggiunto: "Lo so, tante cose non hanno avuto senso".

La conversazione a bassa voce è terminata con questa riflessione di Brunetti: "Sono molto contento che le cose siano migliorate tra noi".

I due si sono abbracci e per tutto il tempo del ballo si sono scambiati occhiate di complicità e sorrisi un po' imbarazzati: grazie al gioco della bottiglia, infatti, Mirko e Perla hanno avuto il loro primo contatto fisico dopo l'addio che si sono detti al falò di Temptation Island l'estate scorsa.

I dubbi sulla relazione fuori dal GF

Come "penitenze" poi Perla ha messo lo smalto ai piedi di Mirko, mentre lui ha dovuto toglierle dal naso un po' di miele.

Prima, inoltre, il ragazzo si è lasciato andare auna serie di riflessioni sulla sua attuale situazione sentimentale.

Confidandosi con Angelica, infatti, Brunetti ha ammesso che il trasporto che aveva per Greta prima di entrare al GF è calato, tant'è che lui oggi ha molti dubbi sulla fidanzata e su quanto sia la persona giusta. A Mirko non sono piaciuti molti atteggiamenti di Rossetti, a partire da come ha usato i social network per criticare lui e tutte le donne che gli si sono avvicinate nell'ultimo periodo.