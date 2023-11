Nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda venerdì 1 e sabato 2 dicembre su Canale5, Fikret sceglierà di rientrare a Cukurova per scagionare Demir. Nel frattempo, Fekeli scoprirà che Lutfiye è andata a cercare suo nipote e partirà anche lui per Mersin. Successivamente, una banda assalirà villa Yaman e Zuleyha ucciderà un criminale per difendere Sevda. Infine, Fikret testimonierà a favore di Demir che sarà rilasciato.

Terra amara, 1/12: Fikret scagiona Demir dalle accuse

Dopo aver appreso della confessione di Umit, la quale ha incolpato Demir dell'aggressione, Fikret sceglierà di rientrare a Cukurova per far cadere le accuse contro il marito di Zuleyha, intanto gli scagnozzi di Sadi si metteranno sulle sue tracce per catturarlo.

Mujgan piangerà per Fikret e Ali Rahmet la consolerà. Dopodiché, Fekeli si recherà a Mersin insieme a Cetin, ma le ricerche per rintracciare Fikret sembreranno vane, poiché l'uomo sembrerà essere sparito nel nulla.

Zuleyha esprimerà a Sadi il desiderio di fare ritorno a casa, tuttavia l'investigatore nutrirà delle obiezioni.

Terra amara, 2/12: Demir viene rilasciato grazie a Fikret

Nel buio della notte, una banda di criminali assalirà villa Yaman con l'intenzione di rubare. Sevda proverà coraggiosamente a fermare uno dei criminali che tiene Adnan in ostaggio. Nel momento in cui l'uomo prenderà la mira per uccidere la donna, Zuleyha riuscirà a salvarle la vita sparando un colpo d'arma da fuoco contro il malvivente.

Nonostante la gravità della situazione, Zuleyha deciderà di mantenere il segreto sulla morte del criminale e si adopererà per occultare il cadavere seppellendolo.

Fikret si presenterà come testimone a favore di Demir, il quale verrà messo in libertà. Alla tenuta degli Yaman, gli abitanti cercheranno di riparare i danni causati dai banditi il giorno precedente e in mezzo a numerosi volontari, un uomo si avvicinerà a Gaffur chiedendogli lavoro.

Fikret sarà rilasciato per mancanza di prove, quest'ultimo tornerà a casa e riuscirà a riappacificarsi con suo zio.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 30 novembre, Sermin osserva che Sevda sta difendendo in modo sottile Umit e la interroga con domande mirate per ottenere ulteriori informazioni.

La sua insistenza irrita Gulten, che la allontana da casa. Successivamente, Sermin si reca in carcere per confrontarsi con Demir riguardo a un possibile legame tra Sevda e Umit, ma l'uomo, infastidito, la respinge. Nel frattempo, Zuleyha tiene Fikret prigioniero, ma quest'ultimo riesce a liberarsi e a fuggire grazie all'aiuto inaspettato di Lutfiye.