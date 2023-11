Per Demir arriveranno momenti decisivi nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 1 dicembre. Come annunciano le anticipazioni, Fikret deciderà di tornare a Cukurova per testimoniare a favore di suo fratello. Yaman, infatti, dovrà affrontare il processo per il tentato omicidio di Umit perché la dottoressa lo ha accusato di averla spinta già dalla scale. Fikret si troverà a Istanbul e sarà raggiunto prima da Zuleyha e poi da Lutfiye che riuscirà a convincere suo nipote a parlare con la polizia.

Il rapimento di Fikret da parte di Zuleyha

Fikret sarà ad Istanbul quando degli uomini armati lo sequestreranno.

L'uomo sarà sorpreso quando scoprirà che a commissionare il rapimento è stata Zuleyha e con lei avrà un duro confronto. La moglie di Demir pretenderà che Fikret si assuma le sue responsabilità per il tentato omicidio di Umit, ma lui non vorrà saperne. Zuleyha si mostrerà disposta a fare qualunque cosa per liberare suo marito, accusato ingiustamente di aver tentato di uccidere la dottoressa. Fikret non si lascerà intimidire neanche dall'arma che la donna gli punterà contro e gli rivelerà che Demir l'ha tradita con Umit e per questo era a casa sua il giorno della caduta. Nel frattempo, Lutfiye ascolterà tutta la conversazione e ne sarà sconcertata.

Lutfiye cercherà di far ragionare suo nipote

Quando Fikret riuscirà a fuggire dai rapitori, la zia Lutfiye parlerà con lui e lo rimprovererà per essersi messo nuovamente nei guai.

In lacrime, la donna lo supplicherà di andare in Germania come gli aveva ordinato Fekeli e gli racconterà anche che Demir rischia di essere condannato. Fikret sarà sorpreso, perché sa che Yaman non ha fatto nulla contro Umit e racconterà a sua zia come sono andate davvero le cose. Il nipote di Fekeli ammetterà che era presente al momento della caduta di Umit e aggiungerà che nessuno l'ha spinta, ma si è trattato di un incidente.

Lutfiye si sentirà sollevata nel sapere che suo nipote non è un potenziale assassino, ma si domanderà come mai abbia lasciato la sua complice in gravi condizioni e sia partito.

La deposizione di Fikret alla polizia chiarirà cosa è successo a Umit

Sapendo che Umit ha accusato Demir di averla spinta, Fikret prenderà una decisione che potrebbe cambiare tutto.

L'uomo, infatti, sceglierà di tornare a Cukurova e raccontare alla polizia tutto quello che è accaduto. Fikret dichiarerà che Demir non ha nulla a che vedere con quanto è accaduto a Umit e descriverà con sincerità il momento dell'incidente. Il nipote di Fekeli dirà alle forze dell'ordine che lui e la dottoressa sono amici da tempo e stavano discutendo di una questione personale quando lei ha perso l'equilibrio. Fikret proseguirà raccontando che Umit è caduta dalle scale e lui è fuggito. "L'errore che ho fatto è stato non chiedere aiuto". Alla domanda dell'agente che gli chiederà come mai fosse scappato, lui risponderà che pensava fosse morta e temeva di essere accusato di omicidio.