Nei nuovi episodi di Terra amara in onda da lunedì 13 a sabato 18 novembre su Canale 5 Demir Yaman deciderà di cacciare Gaffur Taskin dalla tenuta. Compirà questo gesto perché verrà a conoscenza del fatto che l'ex capomastro ha occupato abusivamente la casa di Müjgan. Gaffur si rifugerà nelle baracche, ma verrà cacciato anche da qui.

Anticipazioni Terra amara: Demir caccia Gaffur dalla tenuta

Demir caccerà Gaffur dalla tenuta dopo aver scoperto che ha occupato abusivamente l'abitazione di Mujgan. Visto che è stato cacciato di casa anche dalla moglie, Gaffur sarà costretto a passare la notte in una baracca insieme agli altri braccianti.

Rasit, però, dovrà attenersi agli ordini impartiti da Demir e Saniye, e tenere Gaffur lontano dai terreni della famiglia, per questo caccerà il suo amico anche dalle baracche.

Sevda, invece, aprirà una lettera arrivata in villa per Zuleyha. All'interno troverà alcune fotografie di Umit e Demir in atteggiamenti intimi. Immagini che manderanno su tutte le furie la donna, che deciderà di non dire nulla a Zuleyha e sistemare la questione. Sevda si recherà nell'ufficio di Umit per obbligarla a stare lontano da Demir una volta per tutte. La giovane, però, approfitterà di questo delicato momento per rivelare a Sevda di essere la figlia da lei abbandonata 35 anni prima. Una rivelazione che porterà Sevda ad avere un attacco di cuore.

Sarà Umit a prestarle soccorso per prima.

Fekeli scopre che Fikret non è partito per la Germania

Quando Sevda si riprenderà avrà modo di parlare con Umit e le dirà che non l'ha abbandonata, ma Umit non ci crederà. Intanto in ospedale giungerà anche Sermin, che a un certo punto sentirà Sevda mentre pronuncerà il nome "Ayla". Le chiederà chi sia, ma Sevda resterà turbata dalla domanda e fingerà di essere confusa.

Fekeli, nel frattempo, scoprirà che Fikret non è partito per la Germania. Gaffur invece, rimasto senza il lavoro alla tenuta, troverà un'occupazione occasionale.

Demir festeggia il compleanno di Adnan

Uzum confesserà a Gulten di sentire la sua mancanza e quella di sua madre Saniye. Fikret e Umit si metteranno d'accordo per minare la serenità ritrovata di Demir e Zuleyha.

Gaffur sarà sempre più disperato. Vagando in giro per la città, alla fine si rifugerà nella stalla della tenuta Yaman, dove si addormenterà.

Alla villa, nel mentre, si festeggerà il compleanno del piccolo Adnan. Anche Umit si presenterà alla festa facendo indispettire Demir. Nonostante questo l'uomo stupirà tutti quanti annunciando di voler dare a suo figlio il nome del suo vero padre come regalo di compleanno: da quel momento il piccolo si chiamerà Adnan Yilmaz.