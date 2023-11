Giovedì 9 novembre è stata registrata l'ottava puntata di Amici, che i telespettatori potranno vedere domenica 12 su Canale 5 a partire dalle ore 14. Al termine delle riprese sono trapelate le prime anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dall'assenza di Simone tra i banchi e dalla borsa di studio a Madrid che Kumo ha vinto in una gara speciale. Anche questa settimana si sono alternati sul palco tanti ospiti e giudici: Tommaso Paradiso, il cast del musical su Mare Fuori, Giordana Angi e Rossella Brescia.

Il parere degli esperti sugli inediti

Lo speciale di Amici che andrà in onda domenica 12 novembre è stato registrato questo giovedì 9 e in rete sono già disponibili le anticipazioni delle cose più interessanti che sono accadute in studio.

I cantanti della classe hanno partecipato alla consueta gara cover (giudicata da Tommaso Paradiso) mentre in settimana è stato dato più spazio agli inediti con i quali i ragazzi hanno debuttato sulle piattaforme digitali.

"Dimmi che non è un addio" di Holden è il brano più ascoltato (oltre 162 mila stream in circa 20 ore, un record per il talent-show), mentre "Mercoledì mai" di Mew ha vinto la gara interna che ha avuto come unico giurato Linus.

L'esperto di musica e radio ha apprezzato anche i pezzi di Lil Jolie (seconda in questa particolare classifica) e di Holden (terzo) ma ha giudicato insufficienti quelli di Sarah e Holy Francisco, rispettivamente penultima e ultimo con 5,5 e 5.

Tornando alla gara odierna, Matthew è arrivato ultimo e quindi nella prossima puntata dovrà affrontare e vincere una sfida per evitare l'eliminazione.

Le tensioni nel cast

Tra il pubblico che ha partecipato all'ottava registrazione di Amici c'era anche chi era curioso di sapere se ci sarebbe stato un seguito alla discussione che la maestra Celentano ha avuto con Elena D'Amario una settimana fa.

La professionista del cast si è esposta sia in studio che sui social network per difendere Nicholas e il lavoro che fa con tutti gli allievi della classe.

In un post che ha caricato sul suo profilo Instagram qualche giorno fa, infatti, la ballerina ha punzecchiato la professoressa Alessandra scrivendo "chi nulla sa vuole insegnare" ma soprattutto schierandosi dalla parte dei ragazzi, indipendentemente dalle carenze tecniche che possono avere.

Restando nella categoria danza, all'ottava puntata non ha partecipato Simone: il titolare del team capitanato da Emanuel Lo non era in studio e nessuno ha spiegato il perché. I fan sanno che il giovane ha la maglia sospeso per volontà del suo stesso insegnante, ma di questo non si è parlato oggi.

I premi per i talenti

Tra le anticipazioni delle riprese che si sono svolte il 9 novembre, inoltre, spiccano quelle sulle gare speciali che alcuni allievi hanno affrontato.

Petit, Holy Francisco e Mida si sono cimentati con la scrittura e la giurata Giordana Angi ha premiato il talento del team Zerbi che ha dedicato le sue strofe alla mamma.

Nella categoria ballo, invece, nella prova "la mia storia, la mia coreografia" si sono sfidati Kumo, Elia, Chiara e Giovanni: a vincere è stato il ballerino hip-hop, che si è aggiudicato una borsa di studio a Madrid.