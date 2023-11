Nelle nuove puntate di Un posto al sole che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 13 a venerdì 17 novembre in prima visione tv, Damiano deciderà di occuparsi di suo figlio Manuel facendo suscitare la felicità di Rosa. Eduardo, invece, finirà in grossi guai dopo un incontro con Tony e si metterà in fuga.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano si prende cura dei problemi di Manuel

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Roberto cercherà di convincere sua moglie a non prendere decisioni avventate nei confronti di Lara. Però Marina apparirà talmente desiderosa di vendetta da non ascoltare il suo avvertimento e ben presto andrà incontro a una delusione dopo aver fatto la conoscenza di Gabriella.

Lara, invece, non vedrà l'ora di uscire dalla galera.

Damiano, intanto, si prenderà cura dei problemi di suo figlio Manuel. L'uomo inoltre vorrà dare il suo sostegno anche a Viola. Allo stesso tempo, Eugenio apparirà in difficoltà per quello che è accaduto con la moglie: Nicotera infatti inizierà a nutrire del rancore nei confronti della moglie dopo aver scoperto che non lo ama più.

Eduardo si caccia in grossi guai

Nunzio deciderà di parlare con Samuel dopo aver averlo visto sempre più coinvolto dalla storia segreta con Micaela. Per questo motivo, l'aiuto chef del Vulcano metterà in piedi uno stratagemma per farsi lasciare da Speranza. Micaela a questo punto darà la colpa a Nunzio per aver convinto il suo amato a lasciare la nipote di Mariella.

Rosa, nel frattempo, apparirà molto colpita da Damiano, intenzionato a volersi occupare del piccolo Manuel.

Eduardo, invece, correrà dei grossi guai visto che Tony ha deciso di non fargliela passare liscia. Per questo motivo, l'uomo si nasconderà all'interno della casa di Clara dopo essere stato inseguito da Tony e i suoi complici.

Ben presto Alberto Palladini troverà Clara in compagnia di Eduardo e prenderà una decisione irrevocabile.

Roberto ha un piano per screditare Lara

Filippo avrà una brillante idea per resuscitare le sorti del programma radiofonico di Michele.

Raffaele, intanto, non riuscirà più a sopportare la presenza di Renato. Per questo motivo studierà un modo per impegnarlo anima e corpo fuori casa.

Marina, invece, cercherà di convincere Gabriella a stringere un sodalizio per sbarazzarsi di Lara. Ma Roberto dimostrerà di avere in mente un'idea migliore. Per questo motivo, l'imprenditore e sua moglie organizzeranno un piano per screditare Martinelli agli occhi delle altre compagne di cella. Uno stratagemma che sembrerà avere risvolti positivi anche grazie all'intervento di Gabriella.