Terra Amara prosegue la messa in onda anche dal 6 al 10 novembre 2023. Dalle trame si evince che Fikret Fekeli verrà a conoscenza del fatto che Umit Kahraman prova dei sentimenti per Demir Yaman.

Il vetraio Ramazan denuncerà Zuleyha Altun per avergli distrutto la vetrata del negozio.

Mujgan decide di allontanarsi da Fikret

Lutfiye (Hülya Darcan), dopo essere giunta a Cukurova su richiesta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), inviterà il nipote Fikret (Furkan Palali) a rinunciare alla sua vendetta contro Demir (Murat Ünalmış), ma ogni tentativo sarà vano.

Fikret, furioso per non essere riuscito a sabotare Demir, si arrabbierà anche con Mujgan (Melike İpek Yalova), la quale deciderà di allontanarsi da lui.

Saniye (Selin Yeninci) continuerà a tenere distante il marito Gaffur (Bulent Polat) dopo averlo cacciato di casa. Gaffur non consegnerà il suo denaro a una donna delle baracche vittima di strozzinaggio, lo farà solo grazie a Sevda (Nazan Kesal).

Demir trascorrerà la luna di miele con Zuleyha (Hilal Altınbilek), occasione in cui avrà modo di farle la proposta di matrimonio che non le ha mai potuto fare.

Fekeli convince Lutfiye a restare a Cukurova

Ali Rahmet Fekeli convincerà Lutfiye a rimanere in città per fermare la vendetta di Fikret contro Demir.

In seguito Fikret dirà a Mujgan di amarla, mentre Lutfiye farà la conoscenza di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), Fusun (Yeliz Doğramacılar), Sennur e Ilknur al circolo. Verrà accompagnata nel locale per prendere un tè da Fikret, occasione in cui Sermin gli svelerà che le cose tra Zuleyha e Demir procedono a gonfie vele.

Furioso per la non riuscita del piano di cui era responsabile Umit, vorrà vederla a quattrocchi, ma quando ce l'avrà davanti Fikret capirà che Umit (Hande Soral) si è innamorata di Demir.

Yaman incontrerà Erkan e l’amico Dursun per acquistare un terreno. L'incontro avverrà in un ristorante, dove il vetraio Ramazan farà delle battute poco carine su Sevda, per questo Demir lo picchierà.

Zuleyha difende Sevda, il piano di Umit fallisce

Demir dirà a Zuleyha di aver picchiato Ramazan per le offese che ha rivolto a Sevda.

Altun non perderà tempo per difendere la donna e si recherà nel negozio del vetraio con una spranga di ferro per distruggere la vetrata, ma verrà denunciata per danni.

Umit approfitterà del rapporto di amicizia instaurato con Zuleyha per presentarsi alla tenuta Yaman senza alcun preavviso. Avrà in mente un piano, che fallirà miseramente. Fekeli invece regalerà una casa a Lutfiye per dedicarsi alle sue passioni.